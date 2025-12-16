Генменеджер «Трактора»: «Корешков готов наладить игру и результаты в ближайшее время. Его амбициозность подкрепляется опытом»
Генменеджер «Трактора» высказался о назначении Корешкова главным тренером.
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал назначение Евгения Корешкова на пост главного тренера клуба.
«На протяжении последней недели все болельщики «Трактора» ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков.
Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты.
Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру. Удачи и успехов!» – сказал Волков.
На данный момент «Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 36 матчах.
