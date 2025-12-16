Генменеджер «Трактора» высказался о назначении Корешкова главным тренером.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал назначение Евгения Корешкова на пост главного тренера клуба.

«На протяжении последней недели все болельщики «Трактора » ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков .

Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты.

Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру. Удачи и успехов!» – сказал Волков.

На данный момент «Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 36 матчах.