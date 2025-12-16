Валерий Каменский: «В ЦСКА пришел новый штаб, он формирует новую тактику, нужно время. К концу чемпионата клуб будет на более высоком месте. В СКА то же самое»

Валерий Каменский высказался о результатах СКА и ЦСКА.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о результатах СКА и ЦСКА в нынешнем сезоне.

– Результаты СКА и ЦСКА, которые борются сейчас за восьмерку, удивляют?

– В ЦСКА пришел новый тренерский штаб, и он формирует новую тактику. На это нужно время. Многие ребята в команде очень перспективные, и думаю, что к концу чемпионата ЦСКА будет на более высоком месте.

В СКА то же самое. Пришло новое руководство, произошло обновление команды. Все и сразу не может быть. Хоккей – командная игра, и нужно, чтобы каждый понял, что от него требует тренер, и выполнял игровое задание.

В ЦСКА и СКА большое количество ребят, которые знают, как играть и как побеждать.

– Считается, что Игорь Никитин работает в долгую. Ему нужно время, чтобы давать результат?

– Это его стиль работы, в Ярославле было то же самое. Поэтому нужно потерпеть. Я думаю, что в ЦСКА все будет нормально. Никитин – опытный тренер, который добивается результатов. За его спиной много игр и много побед. Просто нужно время и терпение, – сказал Каменский.