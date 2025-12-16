Бирюков о том, как отреагировал бы, если бы Абрамович купил клуб КХЛ: «Это был бы огромный плюс для лиги. Надо позвонить ему и спросить, хочет ли он развивать хоккей»
Директор «Металлурга» об Абрамовиче: надо спросить, хочет ли он развивать хоккей.
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков ответил на вопрос о том, как отреагировал бы, если бы Роман Абрамович купил один из клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Это был бы огромный плюс для КХЛ. Чем больше таких людей вовлечены в хоккей и в принципе в спорт, то это возможность развития.
Надо позвонить Роману Аркадьевичу и спросить, хочет ли он развивать хоккей. Может, с вашей подачи заинтересуется», – сказал Бирюков.
Еще до «Челси» Абрамович связался с «Авангардом»: давал деньги на звезд и арену (ее уже снесли), ходил на матчи
