  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бирюков о том, как отреагировал бы, если бы Абрамович купил клуб КХЛ: «Это был бы огромный плюс для лиги. Надо позвонить ему и спросить, хочет ли он развивать хоккей»
0

Бирюков о том, как отреагировал бы, если бы Абрамович купил клуб КХЛ: «Это был бы огромный плюс для лиги. Надо позвонить ему и спросить, хочет ли он развивать хоккей»

Директор «Металлурга» об Абрамовиче: надо спросить, хочет ли он развивать хоккей.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков ответил на вопрос о том, как отреагировал бы, если бы Роман Абрамович купил один из клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Это был бы огромный плюс для КХЛ. Чем больше таких людей вовлечены в хоккей и в принципе в спорт, то это возможность развития.

Надо позвонить Роману Аркадьевичу и спросить, хочет ли он развивать хоккей. Может, с вашей подачи заинтересуется», – сказал Бирюков. 

Еще до «Челси» Абрамович связался с «Авангардом»: давал деньги на звезд и арену (ее уже снесли), ходил на матчи

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoЕвгений Бирюков
logoРоман Абрамович
бизнес
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Металлурга» о трансферах: «В первую очередь нужно усилить защиту, учитывая травмы. С габаритами в атаке сильной проблемы мы не видим»
сегодня, 07:58
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
вчера, 07:15
Директор «Металлурга» против Fan ID: «Для КХЛ это лишнее. Хоккейные болельщики поспокойнее, чем футбольные, у нас глобальных инцидентов на трибунах не было»
13 декабря, 16:15
Главные новости
Генменеджер «Трактора»: «Корешков готов наладить игру и результаты в ближайшее время. Его амбициозность подкрепляется опытом»
13 минут назад
Квартальнов и Гатиятулин будут тренерами команды Rus Stars на Матче звезд КХЛ
24 минуты назад
Гендиректор «Дрэгонс»: «Цель – провести в Шанхае выставочные матчи в марте. По итогам этих игр решим, как быстро реализуется переезд в Китай»
38 минут назад
Корешков возглавил «Трактор», контракт – до конца сезона
51 минуту назад
Вячеслав Козлов о назначении и. о. главного тренера «Динамо»: «Страха не было, стало больше ответственности, но как спал раньше, так и сплю. Моей задачей было поднять командный дух»
59 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
сегодня, 10:30
Ларионов о паузе: «Провели хорошие психологические тренировки с тренером по ментальной твердости. СКА предстоит 6 матчей до конца года, будем идти от игры к игре»
сегодня, 10:17
Галимов подпишет полноценный контракт с «Динамо» («СЭ»)
сегодня, 09:28
Морозов о латинице в КХЛ: «Не вижу смысла менять. Мы международная лига, матчи показывают в других странах. Как мы в Китай поедем играть?»
сегодня, 09:16
Директор «Металлурга» о трансферах: «В первую очередь нужно усилить защиту, учитывая травмы. С габаритами в атаке сильной проблемы мы не видим»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Лада» и Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 10:25
Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»
сегодня, 09:57
Карпухин о «Зеленом дерби»: «Будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что уступили в последнем матче с «Салаватом», есть реваншистское настроение»
сегодня, 09:46
Валерий Каменский: «В ЦСКА пришел новый штаб, он формирует новую тактику, нужно время. К концу чемпионата клуб будет на более высоком месте. В СКА то же самое»
сегодня, 09:36
Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»
сегодня, 07:48
Вратарь «Лос-Анджелеса» Кюмпер получил травму в матче с «Далласом» после столкновения с Рантаненом
сегодня, 07:30
Гендиректор «Динамо» опроверг слухи про обмен Подъяпольского: «Волосы дыбом от того, что людям взбредает в голову. Владик – один из сильнейших вратарей КХЛ»
сегодня, 07:15
Зибанежад не сыграл в матче с «Анахаймом» из-за пропуска собрания «Рейнджерс». Салливан сказал, что игрок «взял на себя ответственность»
сегодня, 06:58
«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. Скиннер и Кулак решили вопросы с визами и включены в состав перед матчем с «Эдмонтоном» – их бывшим клубом
сегодня, 06:45
Форсберг с хет-триком, Райнхарт и Готье с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:35