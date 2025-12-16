  • Спортс
Герин о том, как узнал, что «Ванкувер» согласился обменять Хьюза: «Я готовил фрикадельки для рождественского ужина, когда позвонил Рутерфорд. Они очень вкусные, рецепт моей жены»

Герин рассказал, как узнал, что «Ванкувер» согласился обменять Куинна Хьюза.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о том, как узнал, что президент «Ванкувера» Джим Рутерфорд согласился обменять защитника Куинна Хьюза в «Уайлд».

«Я готовил фрикадельки для рождественского ужина, когда позвонил Джим. Мне пришлось снять резиновые перчатки. Я лепил фрикадельки, и тут он сказал, что мы договорились. Я поднял кулак вверх.

Фрикадельки? Они очень вкусные. Это рецепт моей жены. Я просто выполнял черновую работу», — сказал Герин. 

Дебют Хьюза за «Миннесоту»: сразу забил, отбегал 27 минут, отобрал у Капризова первую звезду матча

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoМиннесота
logoДжим Рутерфорд
logoНХЛ
logoБилл Герин
logoВанкувер
logoКуинн Хьюз
