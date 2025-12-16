Крикунов о Корешкове во главе «Трактора»: «Он много работал ассистентом, в том числе с Ротенбергом, набрался опыта. Смена вектора с канадского на российский – правильное решение»

Крикунов высказался о назначении Корешкова главным тренером «Трактора».

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов оценил решение «Трактора » назначить Евгения Корешкова главным тренером команды.

Напомним, Корешков присоединился к штабу «Трактора» 21 ноября, став ассистентом Рафаэля Рише, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.

«Смена вектора с канадского на российский – правильное решение. Считаю, наши специалисты сильнее, теоретическая база у них больше, плюс в основном все ребята сами играли тут. Думаю, российские тренеры грамотнее и сильнее канадских.

А Женька Корешков был очень хорошим игроком. Много работал ассистентом, в том числе с Ротенбергом , набрался опыта. Ему давно пора было стать главным. Думаю, нормально у него все получится с «Трактором», – сказал Крикунов.