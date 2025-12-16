  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту. При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»
3

Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту. При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»

Вячеслав Быков оценил физическую форму Путина и Лукашенко.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил физическую форму Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«В Беларуси и России отличный уровень хоккея. И президенты наши играют в него. Мне нравится, что они пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. И при этом получают истинное удовольствие.

Президенты России и Беларуси – спортивные люди. Они находятся в отличной физической форме.

Путин и Лукашенко – примеры для многих людей в плане отношения к спорту. При их занятости они выкраивают в своем графике время для занятия хоккеем. Благодаря этому они находятся в отличной физической форме и выполняют большой объем повседневной работы», – заявил Быков.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАлександр Лукашенко
logoКХЛ
Политика
logoВладимир Путин
logoВячеслав Быков
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Беларуси по хоккею
любительский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о КХЛ: «Даже Лукашенко говорит, что турнир развивается. Когда президенты дружественных стран хвалят лигу – это и есть популярность, показатель качества»
26 ноября, 08:56
Александр Лукашенко: «КХЛ – очень сильный чемпионат. Ничем НХЛ практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал»
24 ноября, 10:44
Горбунов о Лукашенко: «Веселый, открытый, умеет пошутить и даже подколоть. Бросок как у Овечкина, катается уверенно, раздает точные передачи. После тренировки нам раздали подарки: сало, хлеб, мед»
7 октября, 13:19
Главные новости
Крикунов о Корешкове во главе «Трактора»: «Он много работал ассистентом, в том числе с Ротенбергом, набрался опыта. Смена вектора с канадского на российский – правильное решение»
17 минут назад
«Сан-Хосе» вызвал Чернышова из АХЛ. У него 11+12 в 25 матчах за «Барракуду»
29 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
33 минуты назадLive
Бирюков о том, как отреагировал бы, если бы Абрамович купил клуб КХЛ: «Это был бы огромный плюс для лиги. Надо позвонить ему и спросить, хочет ли он развивать хоккей»
сегодня, 11:40
Квартальнов и Гатиятулин будут тренерами команды Rus Stars на Матче звезд КХЛ
сегодня, 11:17
Гендиректор «Дрэгонс»: «Цель – провести в Шанхае выставочные матчи в марте. По итогам этих игр решим, как быстро реализуется переезд в Китай»
сегодня, 11:03
Корешков возглавил «Трактор», контракт – до конца сезона
сегодня, 10:50
Вячеслав Козлов о назначении и. о. главного тренера «Динамо»: «Страха не было, стало больше ответственности, но как спал раньше, так и сплю. Моей задачей было поднять командный дух»
сегодня, 10:42
Ларионов о паузе: «Провели хорошие психологические тренировки с тренером по ментальной твердости. СКА предстоит 6 матчей до конца года, будем идти от игры к игре»
сегодня, 10:17
Галимов подпишет полноценный контракт с «Динамо» («СЭ»)
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Герин о том, как узнал, что «Ванкувер» согласился обменять Хьюза: «Я готовил фрикадельки для рождественского ужина, когда позвонил Рутерфорд. Они очень вкусные, рецепт моей жены»
44 минуты назад
Ячменев об игре с «Салаватом»: «Ак Барс» постарается реабилитироваться за поражение в Уфе. Очень важный матч, следует отталкиваться от своей игры, брать шайбу под контроль»
сегодня, 11:56
Генменеджер «Трактора»: «Корешков готов наладить игру и результаты в ближайшее время. Его амбициозность подкрепляется опытом»
сегодня, 11:28
«Лада» и Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 10:25
Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»
сегодня, 09:57
Карпухин о «Зеленом дерби»: «Будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что уступили в последнем матче с «Салаватом», есть реваншистское настроение»
сегодня, 09:46
Валерий Каменский: «В ЦСКА пришел новый штаб, он формирует новую тактику, нужно время. К концу чемпионата клуб будет на более высоком месте. В СКА то же самое»
сегодня, 09:36
Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»
сегодня, 07:48
Вратарь «Лос-Анджелеса» Кюмпер получил травму в матче с «Далласом» после столкновения с Рантаненом
сегодня, 07:30
Гендиректор «Динамо» опроверг слухи про обмен Подъяпольского: «Волосы дыбом от того, что людям взбредает в голову. Владик – один из сильнейших вратарей КХЛ»
сегодня, 07:15