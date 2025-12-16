Вячеслав Быков оценил физическую форму Путина и Лукашенко.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил физическую форму Владимира Путина и Александра Лукашенко .

«В Беларуси и России отличный уровень хоккея. И президенты наши играют в него. Мне нравится, что они пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. И при этом получают истинное удовольствие.

Президенты России и Беларуси – спортивные люди. Они находятся в отличной физической форме.

Путин и Лукашенко – примеры для многих людей в плане отношения к спорту. При их занятости они выкраивают в своем графике время для занятия хоккеем. Благодаря этому они находятся в отличной физической форме и выполняют большой объем повседневной работы», – заявил Быков.