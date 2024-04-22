«Ак Барс» хочет вернуть 35-летнего защитника Кэмпфера. Он расторг контракт с клубом в 2022-м (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс возможные переходы Аризона НХЛ АХЛ КХЛ Стивен Кэмпфер Политика Тусон Хоккей

«Ак Барс» заинтересован в возвращении Стивена Кэмпфера.

Защитник уже выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22. 

По данным журналиста Артура Хайруллина, «Ак Барс» изучает возможность вернуть 35-летнего игрока.

Сейчас Кэмпфер играет в АХЛ за «Тусон» – фарм-клуб «Аризоны», переехавшей в Юту. Он является капитаном команды.

В 2022 году игрок расторг действующий контракт с «Ак Барсом» и позже отказался вернуться в клуб по политическим причинам.

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6 комментариев
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Очередной пенсионер.
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Дык Миллер ведь абсолютно такой же. Нужен ли дублёр-легионер?
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И правда,зачем? По новым меркам, он на самом деле бабай.
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В 2022 году игрок расторг действующий контракт с «Ак Барсом» и позже отказался вернуться в клуб по политическим причинам. И после этого они хотят его вернуть, я молчу про возраст.
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Радек Дуда и Йозеф Дано ещё играют?они бы тоже усилили барсов!)
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Раймон Жиру не хуже, да и ж опыта куда больше :)
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