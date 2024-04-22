«Ак Барс» хочет вернуть 35-летнего защитника Кэмпфера. Он расторг контракт с клубом в 2022-м (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» заинтересован в возвращении Стивена Кэмпфера.

Защитник уже выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22.

По данным журналиста Артура Хайруллина, «Ак Барс» изучает возможность вернуть 35-летнего игрока.

Сейчас Кэмпфер играет в АХЛ за «Тусон» – фарм-клуб «Аризоны», переехавшей в Юту. Он является капитаном команды.

В 2022 году игрок расторг действующий контракт с «Ак Барсом» и позже отказался вернуться в клуб по политическим причинам.