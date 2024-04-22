Кирилл Семенов: «Билялетдинов – великий тренер, знает в хоккее все. Нюансы, которые он подсказал, помогли не только моему развитию, но и другим игрокам «Ак Барса»

Кирилл Семенов считает Зинэтулу Билялетдинова великим тренером.

– В чем секрет сумасшедшей результативности звена – Семенов – , которое в феврале в буквальном смысле разрывало ?

– Ничего сверхъестественного нет. Нашли общий язык, свою игру, отсюда и пошла статистика. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] предложил нам объединиться в тройке, мы сразу нашли взаимопонимание.

У Билялетдинова особые требования к звеньям в вопросах баланса игры в обороне и атаке. У нас получилось подстроиться и выдать хороший результат.

Билялетдинов – великий тренер, знает в хоккее все. Многие нюансы, которые он подсказал, помогли не только моему развитию, но и другим хоккеистам «Ак Барса», – сказал нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов.