Кирилл Семенов: «Билялетдинов – великий тренер, знает в хоккее все. Нюансы, которые он подсказал, помогли не только моему развитию, но и другим игрокам «Ак Барса»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Станислав Галиев Кирилл Семенов Семен Кошелев Хоккей

Кирилл Семенов считает Зинэтулу Билялетдинова великим тренером.

– В чем секрет сумасшедшей результативности звена Галиев – Семенов – Кошелев, которое в феврале в буквальном смысле разрывало КХЛ?

– Ничего сверхъестественного нет. Нашли общий язык, свою игру, отсюда и пошла статистика. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] предложил нам объединиться в тройке, мы сразу нашли взаимопонимание.

У Билялетдинова особые требования к звеньям в вопросах баланса игры в обороне и атаке. У нас получилось подстроиться и выдать хороший результат.

Билялетдинов – великий тренер, знает в хоккее все. Многие нюансы, которые он подсказал, помогли не только моему развитию, но и другим хоккеистам «Ак Барса», – сказал нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов.

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4 комментария
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Ответ wolf 100
билл бы хорош тогда когда вовремя уходил,а когда пришел и все обкакал и такую команду превратил в отстой,это равносильно в бочку меда добавили ложку дегтя,да и норовит остаться советником,для чего спрашивается,добить не добитое,уходя уходи и чтоб духа его не было,понимаете хорошее помнится,но когда на это накладывается еще бяка из локаутного периода ,олимпийские игры проигранные с позором,да и в ак барсе накуралесил,хватило бы одной истории из того что бы зачеркнуть все былое ,
былое он точно не зачёркнуто оно осталось в историй клуба и НАШЕЙ СТРАНЫ. ЧТОБ НЕ БЫЛО ОН ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР.
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Билл просто устал.
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