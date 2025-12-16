Ячменев об игре с «Салаватом»: «Ак Барс» постарается реабилитироваться за поражение в Уфе. Очень важный матч, следует отталкиваться от своей игры, брать шайбу под контроль»
Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от матча против «Салавата».
Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев высказался о предстоящем матче против «Салавата Юлаева».
Игра состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.
– Как команда провела паузу?
– Немного отдохнули, сменили обстановку. Несколько ребят сыграли за сборные на Кубке Первого канала, что тоже пошло на пользу.
В последние дни восстанавливали навыки взаимодействия в пятерках. Все ребята полны сил, соскучились по играм и нашим болельщикам.
– Что ждать от сегодняшнего матча?
– Постараемся реабилитироваться за поражение в Уфе, тем более играем при своих трибунах. Очень важный матч, «Зеленое дерби».
Следует отталкиваться от своей игры, заставлять соперника подстраиваться под наши действия, брать шайбу под свой контроль, – сказал Ячменев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости