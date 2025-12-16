  • Спортс
  Ячменев об игре с «Салаватом»: «Ак Барс» постарается реабилитироваться за поражение в Уфе. Очень важный матч, следует отталкиваться от своей игры, брать шайбу под контроль»
Ячменев об игре с «Салаватом»: «Ак Барс» постарается реабилитироваться за поражение в Уфе. Очень важный матч, следует отталкиваться от своей игры, брать шайбу под контроль»

Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от матча против «Салавата».

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев высказался о предстоящем матче против «Салавата Юлаева».

Игра состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Как команда провела паузу?

– Немного отдохнули, сменили обстановку. Несколько ребят сыграли за сборные на Кубке Первого канала, что тоже пошло на пользу.

В последние дни восстанавливали навыки взаимодействия в пятерках. Все ребята полны сил, соскучились по играм и нашим болельщикам.

– Что ждать от сегодняшнего матча?

– Постараемся реабилитироваться за поражение в Уфе, тем более играем при своих трибунах. Очень важный матч, «Зеленое дерби».

Следует отталкиваться от своей игры, заставлять соперника подстраиваться под наши действия, брать шайбу под свой контроль, – сказал Ячменев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
