Вячеслав Козлов о назначении и. о. главного тренера «Динамо»: «Страха не было, стало больше ответственности, но как спал раньше, так и сплю. Моей задачей было поднять командный дух»

Вячеслав Козлов высказался о назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо».

Он занял этот пост 17 ноября после отставки Алексея Кудашова .

Козлов входил в штаб «Динамо» с сезона-2021/22. В июне 2025 года он ушел из клуба и стал главным тренером «Сочи », но был уволен уже в середине июля, не проведя ни одного матча. Тренер вернулся в «Динамо» в сентябре 2025 года.

«Стало больше ответственности, но как спал раньше, так и сплю. Стараюсь сразу после игры ничего не анализировать, только на другой день. Страха при назначении не было. Моей задачей было поднять командный дух. С Алексеем Николаевичем расстались как коллеги.

Слухи [об отставке] дошли до меня после смены руководства в «Сочи». Сообщили мне об этом за 10 дней до тренировочного лагеря. Это было самое обидное. Вся летняя работа пошла коту под хвост. Мы пришли к соглашение с руководством «Сочи», что я не буду обсуждать увольнение.

Я достаточно быстро договорился с «Динамо». Вернулся в родную команду, к игрокам, которых знаю. Ехал не на позицию главного тренера», – сказал Козлов.

