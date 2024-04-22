«Бостон» не выбрал вратаря на 2-й матч с «Торонто». Клуб чередует матчи между Свайменом и Улльмарком

«Бостон» не определился с вратарем на второй матч серии плей-офф с «Торонто».

«Брюинз» не выпускали одного и того же вратаря в двух играх подряд с тех пор, как Джереми Сваймен выходил на площадку 19 февраля против «Далласа» и 21 февраля против «Эдмонтона».

Главный тренер Джим Монтгомери сказал, что тренерский штаб все еще размышляет над тем, что делать с вратарями во второй игре.

«Бостон» одержал победу в первом матче серии против «Торонто» со счетом 5:1, а Сваймен отразил 35 из 36 бросков по воротам.

В регулярном чемпионате он провел 44 игры, делая 91,6% сэйвов. Коэффициент надежности – 2,53.

Линус Улльмарк отыграл 40 матчей, отражая 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

Вторая игра серии состоится в ночь с 22 на 23 апреля.