Хеллибак – фаворит на приз лучшему вратарю сезона по версии сайта НХЛ, Бобровский – 2-й, Шестеркин – 5-й
Коннор Хеллибак – фаворит на приз «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.
Официальный сайт НХЛ провел голосование для определения кандидатов на приз «Норрис Трофи» в сезоне-2023/24.
В голосовании участвовали 15 авторов сайта. Каждый из них называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 72 балла (12 первых мест)
2. Сергей Бобровский («Флорида») – 52 (2)
3. Тэтчер Демко («Ванкувер») – 43 (1)
4. Джереми Сваймен («Бостон») – 13
5. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 10
6. Юусе Сарос («Нэшвилл») – 9
7. Джоуи Даккор («Сиэтл») – 6
8-9. Юкко-Пекка Луукконен («Баффало») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис») – 4
10-11-12. Джейк Эттинджер («Даллас»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон») и Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес») – 3
13. Александр Георгиев («Колорадо») – 2
14. Коннор Ингрэм («Аризона») – 1
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