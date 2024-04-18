Хеллибак – фаворит на приз лучшему вратарю сезона по версии сайта НХЛ, Бобровский – 2-й, Шестеркин – 5-й

Коннор Хеллибак – фаворит на приз «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.

Официальный сайт провел голосование для определения кандидатов на приз «Норрис Трофи» в сезоне-2023/24.

В голосовании участвовали 15 авторов сайта. Каждый из них называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. («Виннипег») – 72 балла (12 первых мест)

2. («Флорида») – 52 (2)

3. («Ванкувер») – 43 (1)

4. («Бостон») – 13

5. («Рейнджерс») – 10

6. («Нэшвилл») – 9

7. Джоуи Даккор («Сиэтл») – 6

8-9. Юкко-Пекка Луукконен («Баффало») и («Сент-Луис») – 4

10-11-12. («Даллас»), («Эдмонтон») и («Лос-Анджелес») – 3

13. («Колорадо») – 2

14. («Аризона») – 1