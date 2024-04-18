Хеллибак – фаворит на приз лучшему вратарю сезона по версии сайта НХЛ, Бобровский – 2-й, Шестеркин – 5-й

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Коннор Хеллибак – фаворит на приз «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел голосование для определения кандидатов на приз «Норрис Трофи» в сезоне-2023/24.

В голосовании участвовали 15 авторов сайта. Каждый из них называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 72 балла (12 первых мест)

2. Сергей Бобровский («Флорида») – 52 (2)

3. Тэтчер Демко («Ванкувер») – 43 (1)

4. Джереми Сваймен («Бостон») – 13

5. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 10

6. Юусе Сарос («Нэшвилл») – 9

7. Джоуи Даккор («Сиэтл») – 6

8-9. Юкко-Пекка Луукконен («Баффало») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис») – 4

10-11-12. Джейк Эттинджер («Даллас»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон») и Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес») – 3

13. Александр Георгиев («Колорадо») – 2

14. Коннор Ингрэм («Аризона») – 1

13 комментариев
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Ответ Andrey Maximkin
Чарли Линдгрена тут явно не хватает, без него не было никакого плофа у столичных
Он выдал хороший календарный год, но в целом за сезон у него цифры не на претендента из топ-10. Я бы даже сказал, что он скорее номинант на топ-10 в списке Харт Трофи, а не на Везину.
+7
0
+7
Чарли Линдгрена тут явно не хватает, без него не было никакого плофа у столичных
+9
-3
+6
Так Бобровский всё-таки второй или третий?
Определитесь)
+4
0
+4
У Линдгрена 6 шатаутов (делит первое место). 2.67 и 91.1%. и его даже не включили в десятку При этом тут есть Георгиев, который по цифрам на порядок хуже и процент не дотягивает даже до 90. Голосующие аналитики как всегда выдают бред. Хотя с первыми 3 местами в целом согласен.
+2
-1
+1
Как обычно Везину дают не лучшему вратарю , а самой крепкой защите
+1
0
+1
Причем здесь Норрис Трофи !?
+1
0
+1
ахаха, кто Георгиева назвал? еще Самсонова не хватает
+1
-1
0
Демко последнюю четверть сезона пропустил, что за бред то, Талбо бы лучше номинировали, выдал сезон отличный
+1
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Дэкорд низко, остальные на месте.
0
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0
Сергею Бобровскому желаю снова дойти до финала!
+1
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Коннор 🔝🔝🔝
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