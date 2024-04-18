Шестеркин – лучший вратарь Востока в плей-офф по версии Лундквиста, Василевский – 2-й, Бобровский – 4-й

Хенрик Лундквист назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем в Восточной конференции.

Бывший вратарь «Рейнджерс» составил рейтинг лучших голкиперов в Восточной конференции из команд, которые выступят в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне.

Список выглядит следующим образом:

1. (« »);

2. (« »);

3. (« »);

4. (« »);

5. / (« »);

6. / (« »);

7. Чарли Линдгрен (« »);

8. Илья Самсонов («Торонто»).