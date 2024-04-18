Шестеркин – лучший вратарь Востока в плей-офф по версии Лундквиста, Василевский – 2-й, Бобровский – 4-й
Хенрик Лундквист назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем в Восточной конференции.
Бывший вратарь «Рейнджерс» составил рейтинг лучших голкиперов в Восточной конференции из команд, которые выступят в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне.
Список выглядит следующим образом:
1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);
2. Андрей Василевский («Тампа»);
3. Фредерик Андерсен («Каролина»);
4. Сергей Бобровский («Флорида»);
5. Илья Сорокин / Семен Варламов («Айлендерс»);
6. Джереми Сваймен / Линус Улльмарк («Бостон»);
7. Чарли Линдгрен («Вашингтон»);
8. Илья Самсонов («Торонто»).