Шестеркин – лучший вратарь Востока в плей-офф по версии Лундквиста, Василевский – 2-й, Бобровский – 4-й

Теги Рейнджерс Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ Хенрик Лундквист Фредерик Андерсен Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Илья Самсонов Чарли Линдгрен Джереми Сваймен Хоккей

Хенрик Лундквист назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем в Восточной конференции.

Бывший вратарь «Рейнджерс» составил рейтинг лучших голкиперов в Восточной конференции из команд, которые выступят в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне.

Список выглядит следующим образом:

1. Игорь ШестеркинРейнджерс»);

2. Андрей ВасилевскийТампа»);

3. Фредерик АндерсенКаролина»);

4. Сергей БобровскийФлорида»);

5. Илья Сорокин / Семен ВарламовАйлендерс»);

6. Джереми Сваймен / Линус УлльмаркБостон»);

7. Чарли Линдгрен («Вашингтон»);

8. Илья Самсонов («Торонто»).

7 комментариев
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В топ восьмёрке - шесть русских вратарей👏Действительно, наша школа вратарей сейчас лучшая в мире.
+24
-3
+21
Ответ DmitriyPopov
Ну, рейтинг субъективный, понятно. Но из него следует один объективный фактор: Лундквист 100% не русофоб :)
Весело было бы посмотреть на рейтинг одного чешского вратаря))
+17
0
+17
Ну, рейтинг субъективный, понятно. Но из него следует один объективный фактор: Лундквист 100% не русофоб :)
+10
0
+10
Вратарская школа России лучшая в Мире . Господи , сколько поставили в НХЛ самого высочайшего уровня голкиперов и сколько еще играло в России. Дай Бог и дальше так будет !
+9
-5
+4
Ответ Максим Седов
В топ восьмёрке - шесть русских вратарей👏Действительно, наша школа вратарей сейчас лучшая в мире.
В топ-10. С остальным не поспоришь.
+2
0
+2
Игорь, классный вратарь!)
+4
-3
+1
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