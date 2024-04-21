Кубок Стэнли. «Каролина» принимает «Айлендерс», «Бостон» сыграет с «Торонто»
«Каролина» играет с «Айлендерс» в первом матче Кубка Стэнли.
«Бостон» встретится с «Торонто».
Первый раунд
- Дата проведения
- 21 апреля, 00.00, «PNC Arena»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 03.00, «TD Garden»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
А гол Кузи хорош
Праздник к нам приходит...
Дождались)