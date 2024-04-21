Кубок Стэнли. «Каролина» принимает «Айлендерс», «Бостон» сыграет с «Торонто»

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«Каролина» играет с «Айлендерс» в первом матче Кубка Стэнли.

«Бостон» встретится с «Торонто».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд 

Каролина – Айлендерс 1:1 (2 период)
Дата проведения
21 апреля, 00.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кузнецов (Шей, Нечас)
1:1 – 8 Маклин (Романов, Ли)

Счет в серии: 0-0

Бостон – Торонто
Дата проведения
21 апреля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

152 комментария
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Разминка закончена. Начался настоящий хоккей!!! Поздравляю всех))))
+28
-3
+25
Сегодня пойду на первую игру Кубка Стэнли в своей жизни. Жду эталонной тошниловки от Кейнс и Айлс желательно в пользу хозяев) Верим в тренерский гений Рода Бриндамора 🙏
+27
-4
+23
Ответ hhlg
Ребята, а Сидни Кросби сыграет?
Да, в турнире по гольфу
+16
-2
+14
Всех ценителей хоккея со стартом плей-офф. Пусть победит сильнейший.
+14
-2
+12
Кузя автор первой шайбы в ПО!
+11
-2
+9
Ребята, а Сидни Кросби сыграет?
+20
-13
+7
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
+22
-16
+6
Жекаааааааа !!!! Открывает счёт в этом плей-офф! Пожелаем ему стать лучшим бомбардиром и успехов !!!!
+8
-2
+6
Каролина и Бостон вперёд ))
+10
-5
+5
Показали повтор, удаление вообще какое то левое или мне показалось черт знает
+5
0
+5
А игра-то равная. Ждем сюрпризов.
+4
0
+4
Да простят меня комрады, но удаление у Айлс какоето нарисованное, ну не было там задержки.
А гол Кузи хорош
+4
0
+4
Включил матч, уже видно, что Кузе пора в скрэтч, как писали на ветках ранее
+5
-1
+4
Мне кажется или на ветке слишком много русофобов?
+17
-13
+4
Праздник к нам приходит,
Праздник к нам приходит...
Дождались)
+8
-5
+3
Андерсен дырка, Кочеткову приготовиться
+3
0
+3
кузя, конечно, знатный рандомщик)))
+3
0
+3
Кузя хорош:) По мне так большинства не должно было быть, за симуляцию тоже надо было дать...
+4
-1
+3
Ответ Beavis and Butt Head
Предлагаю остановить ПО и вручить ему украденный смайт 2018.
Тут не про Кессела и 2016
+2
0
+2
Если убрать первые минуты и нервяк этот, то в принципе игра равная! Но все же хозяева острее… лучшее ПП и лучшее ПК против худшего ПК и просто гавеного ПП (2 минуты большинства даже в зону не смогли войти островитяне, ну как, войти то входили, максимум на 2-3 секунды) вот эти факторы конечно колоссальное значение имеют и в принципе решают !!
+2
0
+2
Ответ Марсель Объелся
Сегодня пойду на первую игру Кубка Стэнли в своей жизни. Жду эталонной тошниловки от Кейнс и Айлс желательно в пользу хозяев) Верим в тренерский гений Рода Бриндамора 🙏
Удачи! А мы ТД Гарден, обмоем открытие ПО ))
+3
-1
+2
Честное слово, как увидел Романова с шайбой на синей, сразу подумал, должна шальная залететь))) По моему, броски Романова подправляли в ворота больше всех в команде
+2
0
+2
Ответ hhlg
Алёнка?
Он же Алан-ака-абрек
+2
0
+2
Птичка пошла😬
+3
-1
+2
Лучшее большинство франшизы 😂 бомбическое начало… зачем Ли, капитан, такое удаление привез на ровном месте
+2
0
+2
Ничосе, Кузя первый гол через минуту? О_о хорош))
+2
0
+2
Судейство строговатое для ПО.
+2
0
+2
Айлы гол себе сами сделали, кстати. Не смогли верную шайбу из зоны выбросить.
+1
0
+1
Ахаха, Андерсен привез. 1-1, у Романова ассист
+1
0
+1
Андерсен топ
+1
0
+1
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