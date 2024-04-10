Сваймен о лакросс-голе Свечникова: «Моей целью было никогда так не пропускать – ее смыли в унитаз сегодня»

Джереми Сваймен прокомментировал забитый Андреем Свечниковым лакросс-гол.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» оказалась сильнее «Бостона» со счетом 4:1.

Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка, забив лакросс-гол. 24-летний россиянин забросил третью такую шайбу в НХЛ.

«Он так хорош в этом, что я просто не мог поверить. Это было моей целью – никогда не пропускать лакросс-гол, но сегодня эту цель смыли в унитаз.

Над тем, чтобы останавливать эту штуку, я буду работать завтра на тренировке», – сказал вратарь «Бостона» Джереми Сваймен.