Сваймен о лакросс-голе Свечникова: «Моей целью было никогда так не пропускать – ее смыли в унитаз сегодня»

Теги Бостон Каролина НХЛ Андрей Свечников Джереми Сваймен Хоккей

Джереми Сваймен прокомментировал забитый Андреем Свечниковым лакросс-гол.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» оказалась сильнее «Бостона» со счетом 4:1.

Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка, забив лакросс-гол. 24-летний россиянин забросил третью такую шайбу в НХЛ.

«Он так хорош в этом, что я просто не мог поверить. Это было моей целью – никогда не пропускать лакросс-гол, но сегодня эту цель смыли в унитаз.

Над тем, чтобы останавливать эту штуку, я буду работать завтра на тренировке», – сказал вратарь «Бостона» Джереми Сваймен.

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3 комментария
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Ответ el ruso guapo
Смешно.
Самое смешное что сваймон не в курсе про унитаз, или перевод какойто не такой
+2
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+2
Смешно.
+1
-1
0
Ответ D Lee
Самое смешное что сваймон не в курсе про унитаз, или перевод какойто не такой
Или наоборот в курсе
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