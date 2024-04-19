Антипов о травме Шалунова: «Потеря для «Локомотива» – очень важный игрок, центр первого звена. Нас ждет затяжная серия, надеюсь, он сможет сыграть»

Теги Металлург Мг Локомотив травмы Владимир Антипов КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Матч ТВ Хоккей

Владимир Антипов прокомментировал результат первого матча финала Кубка Гагарина.

«Локомотив» уступил «Металлургу» со счетом 1:2 (0-1). Вторая игра состоится 20 апреля в Магнитогорске. 

Форвард ярославцев Максим Шалунов получил повреждение и не вышел на лед в третьем периоде.

– Я бы не сказал, что «Металлург» сильно превосходил «Локомотив» в скорости. Может быть, в некоторых моментах это было.

Нужно брать во внимание, что у Ярославля была длительная пауза после серии с «Трактором». Ребята вкатывались в игру, на это потребовалось время.

Матч получился равным, «Магнитка» нанесла на один точный бросок больше, «Локомотив» допустил на одну ошибку больше. Это только первая игра. Думаю, нас ждет затяжная серия.

– Максим Шалунов пропустил третий период из‑за повреждения.

– Конечно, это потеря для «Локомотива». Шалунов – центр первого звена, очень важный игрок. Будем надеяться, что он сможет сыграть в следующих матчах, – сказал бывший форвард «Локомотива» Владимир Антипов.

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