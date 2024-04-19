Антипов о травме Шалунова: «Потеря для «Локомотива» – очень важный игрок, центр первого звена. Нас ждет затяжная серия, надеюсь, он сможет сыграть»

Владимир Антипов прокомментировал результат первого матча финала Кубка Гагарина.

«Локомотив» уступил «Металлургу» со счетом 1:2 (0-1). Вторая игра состоится 20 апреля в Магнитогорске.

Форвард ярославцев Максим Шалунов получил повреждение и не вышел на лед в третьем периоде.

– Я бы не сказал, что «Металлург» сильно превосходил «Локомотив» в скорости. Может быть, в некоторых моментах это было.

Нужно брать во внимание, что у Ярославля была длительная пауза после серии с «Трактором». Ребята вкатывались в игру, на это потребовалось время.

Матч получился равным, «Магнитка» нанесла на один точный бросок больше, «Локомотив» допустил на одну ошибку больше. Это только первая игра. Думаю, нас ждет затяжная серия.

– Максим Шалунов пропустил третий период из‑за повреждения.

– Конечно, это потеря для «Локомотива». Шалунов – центр первого звена, очень важный игрок. Будем надеяться, что он сможет сыграть в следующих матчах, – сказал бывший форвард «Локомотива» Владимир Антипов.