Владимир Антипов: «У «Локомотива» очень большие шансы на Кубок Гагарина. За последнее десятилетие у них наиболее оптимальный состав для борьбы за титул»

Теги Авангард Локомотив Владимир Антипов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владимир Антипов оценил шансы «Локомотива» на победу в Кубке Гагарина.

Ярославцы обыграли «Авангард» во втором раунде плей-офф (4-3 в серии) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

«Еще до серии с «Авангардом» я рассматривал «Локомотив» в качестве претендента на Кубок Гагарина. Это мощная команда с опытным тренерским штабом, у которой все звенья играющие, могут забить и при этом здорово действуют в обороне.

За последнее десятилетие у «Локомотива» наиболее оптимальный состав для борьбы за Кубок Гагарина. Считаю, что у Ярославля очень большие шансы на титул», – оказал бывший форвард «Локомотива» Владимир Антипов.

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1 комментарий
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В этом десятилетии всего 4года)) Чисто по составам фавориты Локо и Магнитка.
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