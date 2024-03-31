Владимир Антипов: «У «Локомотива» очень большие шансы на Кубок Гагарина. За последнее десятилетие у них наиболее оптимальный состав для борьбы за титул»
Владимир Антипов оценил шансы «Локомотива» на победу в Кубке Гагарина.
Ярославцы обыграли «Авангард» во втором раунде плей-офф (4-3 в серии) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.
«Еще до серии с «Авангардом» я рассматривал «Локомотив» в качестве претендента на Кубок Гагарина. Это мощная команда с опытным тренерским штабом, у которой все звенья играющие, могут забить и при этом здорово действуют в обороне.
За последнее десятилетие у «Локомотива» наиболее оптимальный состав для борьбы за Кубок Гагарина. Считаю, что у Ярославля очень большие шансы на титул», – оказал бывший форвард «Локомотива» Владимир Антипов.