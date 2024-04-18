Шалунов получил травму в игре с «Металлургом». Форвард «Локомотива» завтра пройдет обследование

Максим Шалунов получил повреждение в матче против «Металлурга».

« » уступил «Магнитке» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Вторая игра состоится 20 апреля в Магнитогорске.

Главный тренер «Локомотива» заявил, что Максим Шалунов получил повреждение в матче против «Магнитки». Нападающий не вышел на лед в третьем периоде.

«Там повреждение, просто мы не стали им рисковать. Завтра пройдет обследование, и дальше будет видно по нему», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Шалунов провел за «Локомотив» 68 матчей и набрал 36 (17+19) очков. В плей‑офф 31‑летний форвард провел 16 матчей и заработал 6 (5+1) баллов.