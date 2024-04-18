Шалунов получил травму в игре с «Металлургом». Форвард «Локомотива» завтра пройдет обследование

Теги Металлург Мг Локомотив травмы Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Матч ТВ Хоккей

Максим Шалунов получил повреждение в матче против «Металлурга».

«Локомотив» уступил «Магнитке» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Вторая игра состоится 20 апреля в Магнитогорске. 

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что Максим Шалунов получил повреждение в матче против «Магнитки». Нападающий не вышел на лед в третьем периоде. 

«Там повреждение, просто мы не стали им рисковать. Завтра пройдет обследование, и дальше будет видно по нему», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Шалунов провел за «Локомотив» 68 матчей и набрал 36 (17+19) очков. В плей‑офф 31‑летний форвард провел 16 матчей и заработал 6 (5+1) баллов. 

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Казалось бы, при чём здесь Фукале? 😁
+10
-5
+5
Ответ Евгений Бучкин
Они так усердно пытались доказать, что их команда по факту зависит от одного игрока и без вратаря никуда не может ехать, что да, наверное в их сознании теперь справедливость должна восторжествовать.
А как вижу я, ты спекулируешь и провоцируешь на конфликт и срач.
+4
-1
+3
Ответ Евгений Бучкин
Провокация на конфликт была когда при четырех беззубых поражениях болелы Трактора утверждали, что с Фукале исход серии был бы другим. Это как я вижу.
Вполне возможно так и было бы, а может быть и нет. . Не ты, не они это уже не узнают. Но то, что была уверенность, когда сзади был Фукале - факт.
+3
-1
+2
Ответ Евгений Бучкин
Здесь будут челябинские комменты о карме?
А надо?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий