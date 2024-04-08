Владимир Антипов: «Локомотиву» рано петь дифирамбы, работы впереди непочатый край. Сейчас главное, чтобы длительная пауза не сыграла злую шутку»

Владимир Антипов отметил, что «Локомотив» показывает фундаментальный хоккей.

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла « » (4-0, 3:0 в четвертой игре) и вышла в финал плей-офф Кубка Гагарина.

«Перед «Локомотивом» стоит высокая цель, но праздник у болельщиков уже начинается. Я рад за жителей города, болельщиков клуба, но самой команде рано петь дифирамбы, потому что работы впереди непочатый край.

У «Трактора» был шанс зацепиться во втором матче, но в серии – без шансов для челябинцев.

Сейчас главное, чтобы длительная пауза не сыграла злую шутку с ярославской командой. Но думаю, что все будет хорошо. «Локомотив» показывает фундаментальный хоккей», – сказал бывший форвард « » .