Владимир Антипов: «Локомотиву» рано петь дифирамбы, работы впереди непочатый край. Сейчас главное, чтобы длительная пауза не сыграла злую шутку»

Теги Локомотив Трактор Владимир Антипов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владимир Антипов отметил, что «Локомотив» показывает фундаментальный хоккей.

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (4-0, 3:0 в четвертой игре) и вышла в финал плей-офф Кубка Гагарина.

«Перед «Локомотивом» стоит высокая цель, но праздник у болельщиков уже начинается. Я рад за жителей города, болельщиков клуба, но самой команде рано петь дифирамбы, потому что работы впереди непочатый край.

У «Трактора» был шанс зацепиться во втором матче, но в серии – без шансов для челябинцев.

Сейчас главное, чтобы длительная пауза не сыграла злую шутку с ярославской командой. Но думаю, что все будет хорошо. «Локомотив» показывает фундаментальный хоккей», – сказал бывший форвард «Локомотива» Владимир Антипов.

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2 комментария
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Владимир отметился в летописи ярославского хоккея, его помнят и ценят.
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Ответ avex
Владимир отметился в летописи ярославского хоккея, его помнят и ценят.
И в Челябинске его любят и помнят
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