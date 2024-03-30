Антипов о том, в чем «Локомотив» был сильнее «Авангарда»: «В организации игры. Они верят в свою схему, жесткую структуру, состав. Это очень важно»

Владимир Антипов высказался о победе «Локомотива» в серии с «Авангардом» (4-3).

Ярославцы обыграли омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

– Обе команды достойны полуфинала. По ходу серии и Омск здорово выглядел. Несколько матчей « » провел очень сильно. Да, была встреча, где они проиграли 0:7, но потом они две игры вытащили, уступая в счете.

Серия получилась завораживающей, затягивающей. Очень «Авангард» и «Локомотив» показали очень смотрибельный хоккей.

– В чем сильнее оказался «Локомотив»?

– Я думаю, в организации игры. Они верят в свою схему игры, в жесткую структуру, в свой состав. Тренеры верят в игроков, игроки – в тренеров. Это очень важно.

Команда сохраняет спокойствие. Это очень важное качество в седьмых матчах. Мы увидели, что «Локомотив» спокойно удержал преимущество 2:0 в решающий момент, – оказал обладатель Кубка Гагарина и бывший форвард « » .