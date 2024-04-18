Вовченко о 2:1: «Локомотив» хорошо играет в обороне. Когда пропустили, никто не поник – все сплотились и побежали вперед. Не почувствовал, что это финал»

Даниил Вовченко поделился мнением о победе «Металлурга» над «Локомотивом».

«Магнитка» дома обыграла « » (2:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Вторая игра серии состоится 20 апреля в Магнитогорске.

– Какие у вас эмоции от первого в жизни финала Кубка Гагарина?

– Не знаю, я вроде и не почувствовал, что это финал. Просто обычная игра. Надо просто выходить и побеждать.

– Чувствуется, что эта серия самая скоростная из тех, что у вас была в этом плей‑офф?

– Пока непонятно, и я такой вывод особо не могу сделать. Через игры в финале такое осознание придет. Но сейчас этого не ощущается.

– После двух периодов было понятно, что игра идет до гола. И его пропустили вы. Как же удалось одержать волевую победу?

– Мы все знаем, что «Локомотив» играет очень хорошо в обороне. Мы старались их защиту преодолеть. Хорошо, что в третьем периоде это получилось сделать.

И когда мы пропустили гол, на нашей лавке никто не поник. Мы все сплотились и побежали вперед.

– Победный гол вы забили в большинстве, хотя в этом плей‑офф у «Магнитки» оно не идет.

– Конечно, нам хотелось бы забивать больше. Ведь большинство – ключевой фактор, особенно в плей‑офф. Надо реализовывать свои моменты. Мы над этим работаем и стараемся стать лучше, – сказал нападающий « » .