Разин о Яковлеве на лавке «Металлурга»: «Хотел показать, что их взгляд на хоккей отличается от нашего. Егор еще хочет играть. Это была экскурсия для него»

Андрей Разин объяснил появление Егора Яковлева на скамейке «Металлурга».

«Металлург» обыграл « » (2:1, 1-0) в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

На лавке «Металлурга» в качестве тренера находился капитан команды , пропускавший матч из‑за травмы.

«Я видел еще это в прошлом году у .

И в этом году все хотел нашим ветеранам показать, когда говорил, что их взгляд на хоккей немного отличается от нашего взгляда с лавочки. И я хотел со стороны показать, как это все выглядит. Но просто времени не нашли.

И тут идея сама пришла. Я говорил Егору, чтобы он постоянно был в раздевалке, постоянно что‑то говорил ребятам. Поэтому идея как‑то сама собой пришла – поставить его на лавку.

Будущее его в качестве тренера пока сложно оценить. Я с Егором поговорил недавно, он еще играть и играть хочет. Это просто экскурсия для него была», – сказал главный тренер « » .

Необычный ход «Металлурга» в финале Кубка Гагарина – травмированный капитан стал ассистентом тренера