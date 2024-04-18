Разин о Яковлеве на лавке «Металлурга»: «Хотел показать, что их взгляд на хоккей отличается от нашего. Егор еще хочет играть. Это была экскурсия для него»
Андрей Разин объяснил появление Егора Яковлева на скамейке «Металлурга».
«Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1, 1-0) в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
На лавке «Металлурга» в качестве тренера находился капитан команды Егор Яковлев, пропускавший матч из‑за травмы.
«Я видел еще это в прошлом году у Игоря Ларионова.
И в этом году все хотел нашим ветеранам показать, когда говорил, что их взгляд на хоккей немного отличается от нашего взгляда с лавочки. И я хотел со стороны показать, как это все выглядит. Но просто времени не нашли.
И тут идея сама пришла. Я говорил Егору, чтобы он постоянно был в раздевалке, постоянно что‑то говорил ребятам. Поэтому идея как‑то сама собой пришла – поставить его на лавку.
Будущее его в качестве тренера пока сложно оценить. Я с Егором поговорил недавно, он еще играть и играть хочет. Это просто экскурсия для него была», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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