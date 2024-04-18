Крикунов о 2:1 «Металлурга» и «Локомотива»: «Сегодня не много голов из-за вратарей – они сыграли хорошо и обеспечивали адреналин»
Владимир Крикунов высказался об игре «Металлурга» и «Локомотива».
«Магнитка» дома обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Команда тренера Андрея Разина повела в серии (1-0).
«Равная игра, где-то повезло «Металлургу», что они сумели забросить шайбу. Ярославль пока вкатывается в игру, они немного потеряли чувство борьбы и дистанции. Вся борьба еще впереди.
Я бы не сказал, что команды играют в осторожный хоккей, вратари сыграли хорошо и обеспечивали адреналин. Много голов сегодня не увидели из-за хорошей игры двух вратарей.
Команды присматривались друг к другу, сейчас уже игра пойдет. Равные команды, у них все одинаково, сложно что-то предсказать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Второй матч серии состоится 20 апреля в Магнитогорске.