Крикунов о 2:1 «Металлурга» и «Локомотива»: «Сегодня не много голов из-за вратарей – они сыграли хорошо и обеспечивали адреналин»

Владимир Крикунов высказался об игре «Металлурга» и «Локомотива».

«Магнитка» дома обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Команда тренера Андрея Разина повела в серии (1-0).

«Равная игра, где-то повезло « », что они сумели забросить шайбу. Ярославль пока вкатывается в игру, они немного потеряли чувство борьбы и дистанции. Вся борьба еще впереди.

Я бы не сказал, что команды играют в осторожный хоккей, вратари сыграли хорошо и обеспечивали адреналин. Много голов сегодня не увидели из-за хорошей игры двух вратарей.

Команды присматривались друг к другу, сейчас уже игра пойдет. Равные команды, у них все одинаково, сложно что-то предсказать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Второй матч серии состоится 20 апреля в Магнитогорске.