Симашев об ударе коленом в лицо от Гераськина: «Не надо извиняться – игровой момент. Был небольшой нокдаун, я оклемался на скамейке»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Игорь Гераськин Дмитрий Симашев Хоккей

Дмитрий Симашев прокомментировал 1-ю игру финала Кубка Гагарина с «Металлургом».

«Магнитка» дома обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финала Кубка Гагарина. Команда тренера Андрея Разина повела в серии (1-0). 

Во втором периоде нападающий «Магнитки» Игорь Гераськин в падении попал коленом по лицу защитнику «Локомотива» Дмитрию Симашеву, который находился на льду в лежачем положении.

Игрок обороны ярославцев не смог сразу подняться на ноги, но позже вернулся в игру.

– Не самая лучшая игра в нашем исполнении. Но есть время, чтобы подумать и сделать работу над ошибками. Игра в серии идет до четырех побед, есть время реабилитироваться.

– Третий период – это настоящий «Локомотив»?

– Вы еще не видели настоящий «Локомотив».

– Игорь Гераськин сильно извинялся, что попал вам в голову?

– Небольшой нокдаун был, но в целом все нормально. Я оклемался на скамейке. Не надо извиняться, игровой момент. Ничего страшного. Спасибо за извинения, – сказал защитник «Локомотива».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мужик!
+8
-1
+7
Ответ Roman Vleskov
Комментарий скрыт
ты хоть раз в хоккей играл?
+7
-2
+5
Почувствуйте разницу.
+6
-3
+3
Ответ k0ks
ты хоть раз в хоккей играл?
а ты своим разом до пенсии теперь гордиться будешь?)
+3
0
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Коверкать фамилию признак не большого ума. Лови заслуженный минус
Небольшой нужно вместе писать.
+1
0
+1
Удачи в финале, Дима. Хоккей-мужская игра, и ты полностью ей соответствуешь!
0
0
0
Ответ Ярославец75
Почувствуйте разницу.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Барков
Комментарий удален модератором
Коверкать фамилию признак не большого ума. Лови заслуженный минус
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
Коверкать фамилию признак не большого ума. Лови заслуженный минус
ты еще заплачь , бедолага
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий