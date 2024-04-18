Симашев об ударе коленом в лицо от Гераськина: «Не надо извиняться – игровой момент. Был небольшой нокдаун, я оклемался на скамейке»
Дмитрий Симашев прокомментировал 1-ю игру финала Кубка Гагарина с «Металлургом».
«Магнитка» дома обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финала Кубка Гагарина. Команда тренера Андрея Разина повела в серии (1-0).
Во втором периоде нападающий «Магнитки» Игорь Гераськин в падении попал коленом по лицу защитнику «Локомотива» Дмитрию Симашеву, который находился на льду в лежачем положении.
Игрок обороны ярославцев не смог сразу подняться на ноги, но позже вернулся в игру.
– Не самая лучшая игра в нашем исполнении. Но есть время, чтобы подумать и сделать работу над ошибками. Игра в серии идет до четырех побед, есть время реабилитироваться.
– Третий период – это настоящий «Локомотив»?
– Вы еще не видели настоящий «Локомотив».
– Игорь Гераськин сильно извинялся, что попал вам в голову?
– Небольшой нокдаун был, но в целом все нормально. Я оклемался на скамейке. Не надо извиняться, игровой момент. Ничего страшного. Спасибо за извинения, – сказал защитник «Локомотива».