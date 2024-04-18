Симашев об ударе коленом в лицо от Гераськина: «Не надо извиняться – игровой момент. Был небольшой нокдаун, я оклемался на скамейке»

Дмитрий Симашев прокомментировал 1-ю игру финала Кубка Гагарина с «Металлургом».

«Магнитка» дома обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финала Кубка Гагарина. Команда тренера Андрея Разина повела в серии (1-0).

Во втором периоде нападающий «Магнитки» в падении попал коленом по лицу защитнику «Локомотива» Дмитрию Симашеву, который находился на льду в лежачем положении.

Игрок обороны ярославцев не смог сразу подняться на ноги, но позже вернулся в игру.

– Не самая лучшая игра в нашем исполнении. Но есть время, чтобы подумать и сделать работу над ошибками. Игра в серии идет до четырех побед, есть время реабилитироваться.

– Третий период – это настоящий «Локомотив»?

– Вы еще не видели настоящий «Локомотив».

– Игорь Гераськин сильно извинялся, что попал вам в голову?

– Небольшой нокдаун был, но в целом все нормально. Я оклемался на скамейке. Не надо извиняться, игровой момент. Ничего страшного. Спасибо за извинения, – сказал защитник « ».