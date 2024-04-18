Березкин об 1:2: «Металлург» превосходил нас в скорости, но это не его заслуга – мы свою игру не показали. Это наши проблемы, что так плохо начали»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Артур Каюмов Максим Березкин Хоккей

Максим Березкин дал комментарий после 1-й игры с «Металлургом» в финале плей-офф.

«Локомотив» уступил «Магнитке» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Максим Березкин забил единственный гол ярославцев в этой игре. 

– Первые два периода соперник полностью превосходил нас в скорости, в нейтральных шайбах. Но я считаю, что это не его заслуга, это мы свою игру не показали. Все понимают нашу игру – это нейтральные шайбы, владение шайбой и нагнетание на ворота.

– Длинная пауза так подействовала на «Локомотив»?

– Не могу сказать. «Металлург» здорово свои трибуны погнали. Но это наши проблемы, что мы так плохо начали.

– Опишите свой гол.

Артур Каюмов здорово отдал передачу, и мне оставалось только попасть. Но этот гол никакого значения не имел, потому что команда проиграла.

– Соперник чем-то удивил?

– Все ожидаемо. Быстрая команда здорово играет в атакующий хоккей, передачи хорошие отдает. Но мы сможем это предотвращать за счет правильных действий, – сказал нападающий «Локомотива» Березкин.

Вторая игра серии состоится 20 апреля в Магнитогорске. 

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3 комментария
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Ожидаемо, пауза сказалась на игровом тонусе. Локо сам был в зеркальной ситуации, когда с ходу наехал на отдыхавших трактористов. Посмотрим, как ярославцы извлекут урок и приноровятся к скоростным игрокам Магнитки.
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Не нравится мне этот товарищ. Всю игру лез в вратарскую площадь и к Юрову докапывался
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