Березкин об 1:2: «Металлург» превосходил нас в скорости, но это не его заслуга – мы свою игру не показали. Это наши проблемы, что так плохо начали»
Максим Березкин дал комментарий после 1-й игры с «Металлургом» в финале плей-офф.
«Локомотив» уступил «Магнитке» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Максим Березкин забил единственный гол ярославцев в этой игре.
– Первые два периода соперник полностью превосходил нас в скорости, в нейтральных шайбах. Но я считаю, что это не его заслуга, это мы свою игру не показали. Все понимают нашу игру – это нейтральные шайбы, владение шайбой и нагнетание на ворота.
– Длинная пауза так подействовала на «Локомотив»?
– Не могу сказать. «Металлург» здорово свои трибуны погнали. Но это наши проблемы, что мы так плохо начали.
– Опишите свой гол.
– Артур Каюмов здорово отдал передачу, и мне оставалось только попасть. Но этот гол никакого значения не имел, потому что команда проиграла.
– Соперник чем-то удивил?
– Все ожидаемо. Быстрая команда здорово играет в атакующий хоккей, передачи хорошие отдает. Но мы сможем это предотвращать за счет правильных действий, – сказал нападающий «Локомотива» Березкин.
Вторая игра серии состоится 20 апреля в Магнитогорске.