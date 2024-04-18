Фетисов об игре за ЦСКА в 51 год: «Шойгу с Лавровым уговорили: «А что, слабо тебе?» Это была главная новость в мире»

Вячеслав Фетисов рассказал о последней игре за ЦСКА в 51 год.

11 декабря 2009 года Фетисова заявили на игру против СКА, он провел на льду 11 смен и завершил матч с показателем полезности «-1». ЦСКА уступили в той игре со счетом 2:3.

«В 51 год я сыграл официальную встречу в составе ЦСКА. Сергей Викторович поспособствовал этому: «А что, слабо тебе сыграть?» Я ответил: «Сереж, я уже 11 лет не играл». Он сказал мне попробовать, уговорили они меня с Шойгу.

Это была главная новость в мире в день игры. Тогда я занимал пост сенатора от Приморского края. Зашел в раздевалку, закрыл дверь и понял, что я хоккеист . Вспомнил свой ритуал подготовки, отыграл матч. Плохо или хорошо – неважно.

Полный стадион, два Сергея (Лавров и ) в ложе, мой отец. Папа, кстати, в 93 года до сих пор заставляет меня надевать шлем, когда я играю в хоккей. Там также была моя семья, были и мои друзья. Меня переполняли эмоции, думал только о том, какой я счастливый парень, что столько лет занимался любимым делом.

В жизни все ощущаешь более явственно, когда ты уже взрослый, понимаешь, что ты потратил жизнь не зря, и кайфуешь. Мне скоро 66 лет, и я кайфую от жизни больше, чем когда-либо.

Самое страшное произошло, когда я понял, что больше никогда не войду в раздевалку ЦСКА в качестве профессионального хоккеиста.

Точно надо понимать, что, если ты не доиграл, будешь жалеть. Ведь это никогда нельзя вернуть обратно. Относиться честно к своему делу – самая большая радость в жизни. Формула счастья простая: заниматься своим любимым делом и получать от этого все необходимое для жизни, развиваться и двигаться вперед», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.