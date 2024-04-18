Фетисов об игре за ЦСКА в 51 год: «Шойгу с Лавровым уговорили: «А что, слабо тебе?» Это была главная новость в мире»

Теги ЦСКА СКА Вячеслав Фетисов КХЛ Сергей Лавров Сергей Шойгу Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал о последней игре за ЦСКА в 51 год.

11 декабря 2009 года Фетисова заявили на игру против СКА, он провел на льду 11 смен и завершил матч с показателем полезности «-1». ЦСКА уступили в той игре со счетом 2:3.

«В 51 год я сыграл официальную встречу в составе ЦСКА. Сергей Викторович Лавров поспособствовал этому: «А что, слабо тебе сыграть?» Я ответил: «Сереж, я уже 11 лет не играл». Он сказал мне попробовать, уговорили они меня с Шойгу.

Это была главная новость в мире в день игры. Тогда я занимал пост сенатора от Приморского края. Зашел в раздевалку, закрыл дверь и понял, что я хоккеист ЦСКА. Вспомнил свой ритуал подготовки, отыграл матч. Плохо или хорошо – неважно.

Полный стадион, два Сергея (Лавров и Шойгу) в ложе, мой отец. Папа, кстати, в 93 года до сих пор заставляет меня надевать шлем, когда я играю в хоккей. Там также была моя семья, были и мои друзья. Меня переполняли эмоции, думал только о том, какой я счастливый парень, что столько лет занимался любимым делом.

В жизни все ощущаешь более явственно, когда ты уже взрослый, понимаешь, что ты потратил жизнь не зря, и кайфуешь. Мне скоро 66 лет, и я кайфую от жизни больше, чем когда-либо.

Самое страшное произошло, когда я понял, что больше никогда не войду в раздевалку ЦСКА в качестве профессионального хоккеиста.

Точно надо понимать, что, если ты не доиграл, будешь жалеть. Ведь это никогда нельзя вернуть обратно. Относиться честно к своему делу – самая большая радость в жизни. Формула счастья простая: заниматься своим любимым делом и получать от этого все необходимое для жизни, развиваться и двигаться вперед», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главная новость во всей вселенной!
+15
-6
+9
Шойгу уже тогда нравилось мобилизовывать 50+летних мужиков.
+14
-5
+9
Клоуны!
+15
-12
+3
А что слабо вам всем уйти: «Слава и два Сережи»?
+6
-5
+1
А вот Википедия утверждает, что это грандиозное событие померкло даже на фоне явления миру видеоприставки Uzebox.
Да и "Angry Birds" ещё какой-то вышел.

Опять переписывают историю, русофобы.
0
0
0
Теперь бы если бы ты вышел на лёд никто бы не пришёл, кроме твоих дпрганов-депутатов.
0
0
0
Мистер Нет и Оленевод хорошего не посоветуют
0
0
0
Просто интересно, почему Фетисов был сенатором от Приморского края?
0
0
0
Тогда мумия на лёд выходила.
Играющий генменеджер Сергей Федоров на пятом десятке выходил на лёд в кубке Шпенглера и хотя бы гол забил.
0
0
0
Ответ Иван Грозный
Ягр там забивает, хотя старше
Так Ярдо хоккеист!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий