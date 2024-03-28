Фетисов о Федорове: «Два раза подряд выиграть Кубок Гагарина – непростая задача. Насколько верное решение принял ЦСКА – покажет только время»

Теги ЦСКА Вячеслав Фетисов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить Сергея Федорова за работу: два раза подряд выиграть Кубок Гагарина – непростая задача для любого тренера.

Но в профессиональном спорте есть выражение: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным. На себе я это тоже испытал.

Насколько было принято верное решение менять тренера – покажет только время. Решение принято. Что здесь обсуждать?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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4 комментария
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Так-то дикий сюр. Фёдоров с двумя КГ уволен. А Ротенберг, которого он дважды нагнул в предыдущие годы, будет дальше издеваться над питерскими болельщиками.
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Так-то да, назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным (или уйти по собственному).

Весь вопрос — что стоит за увольнением? Системный (систематический) провал на протяжении двух-трех лет? Или желание руководства побыстрее спихнуть все на тренера при первой же неудаче (при первой же, а не при очередной)?
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Могут себе позволить.🤷🏻‍♂️
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Ответ Unknown Noname
Так-то дикий сюр. Фёдоров с двумя КГ уволен. А Ротенберг, которого он дважды нагнул в предыдущие годы, будет дальше издеваться над питерскими болельщиками.
А им нравится, посещаемость высокая
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