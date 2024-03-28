Вячеслав Фетисов высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить за работу: два раза подряд выиграть – непростая задача для любого тренера.

Но в профессиональном спорте есть выражение: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным. На себе я это тоже испытал.

Насколько было принято верное решение менять тренера – покажет только время. Решение принято. Что здесь обсуждать?» – сказал двукратный олимпийский чемпион .