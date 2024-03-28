Фетисов о Федорове: «Два раза подряд выиграть Кубок Гагарина – непростая задача. Насколько верное решение принял ЦСКА – покажет только время»
Вячеслав Фетисов высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.
Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт.
«Прежде всего, хотел бы поблагодарить Сергея Федорова за работу: два раза подряд выиграть Кубок Гагарина – непростая задача для любого тренера.
Но в профессиональном спорте есть выражение: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным. На себе я это тоже испытал.
Насколько было принято верное решение менять тренера – покажет только время. Решение принято. Что здесь обсуждать?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Весь вопрос — что стоит за увольнением? Системный (систематический) провал на протяжении двух-трех лет? Или желание руководства побыстрее спихнуть все на тренера при первой же неудаче (при первой же, а не при очередной)?