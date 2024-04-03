Дмитрий Рябыкин: «Стоило сделать перекрестный плей-офф с первого раунда, возможно. Это новые пары, повышаются шансы других команд на финал»

Дмитрий Рябыкин поделился мнением о новом формате Кубка Гагарина в этом сезоне.

В этом сезоне во втором раунде плей-офф команды Восточной и Западной конференции играли между собой. Раньше они могли встретиться только в финале.

– Согласны, что лига за последние годы подравнялась? Это видно и по регулярке, и по плей-офф.

– В плей-офф всегда ровный хоккей. Редко когда серии заканчиваются 4-0. Возможно, лиге стоило сделать перекрестный плей-офф с первого раунда.

– Вы поддерживаете перекрестный плей-офф?

– Абсолютно. Во-первых, это новые пары. Понимаю, в классической сетке есть история противостояний. Например, «Магнитка» – «Авангард», ЦСКА – СКА. В этих сериях есть история.

С другой стороны, перекрестный плей-офф повышает шансы других команд сыграть в финале, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.