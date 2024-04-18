Фетисов о главе World Athletics: «Коу – самый ярый поборник отстранения и дискриминации. При встрече тоже припечатал бы его к борту»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Политика Спорт-Экспресс дискриминация Легкая атлетика

Фетисов заявил, что «припечатал бы к борту» главу World Athletics Себастьяна Коу.

Российские легкоатлеты на данный момент не допускаются к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Есть еще глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, олимпийский чемпион по бегу, получивший за свои достижения рыцарский орден.

Он завоевал титул олимпийского чемпиона на Играх-1980 в Москве. А в тот момент правительство Великобритании бойкотировало Олимпиаду. Вопреки этому он принял решение прилететь в СССР.  А сейчас он забыл принцип равных возможностей.

Теперь Коу самый ярый поборник отстранения, дискриминации и так далее. Поэтому при встрече тоже припечатал бы его к борту. Так, чтобы ему мало не показалось», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «Политики на Играх быть не должно. Это традиции, заложенные не Бахом и его дебилами. Я бы его припечатал к борту»

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41 комментарий
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Почему Слава так хочет куда-то припечатать престарелых мужиков? Что за нетрадиционные ценности.
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Из тебя уже песок сыпется, а ты всë духаришься.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Почему Слава так хочет куда-то припечатать престарелых мужиков? Что за нетрадиционные ценности.
Они практически ровесники.
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Ответ Ковид 07.10.52
Так Коу участвовал на ОИ в Москве, как нейтральный атлет, так что молчало бы лапкоподнимашко.
Коу на ОИ в Москве не был нейтральным атлетом, он представлял команду Великобритании. Если более точно, то это была команда Национального олимпийского комитета Великобритании. На церемонии открытия игр их так и представляли и при награждении поднимался олимпийский флаг и звучал олимпийский гимн, а не гимн страны. Но во всех справочниках, в том числе и официальных документах МОК Коу на ОИ в Москве, значится спортсменом Великобритании. Как и другие спортсмены приехавшие, как представители своих НОК, значатся спортсменами своих стран. Т.е. это точно не был нейтральный статус.
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Риторика "мстящего боксера"
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Ответ Железная Леди
Не очень поняла, что он сказал. Где двойные ценности? Англичанин( рыцарский крест там дают) байкотировал американскую ОИ.( вместе со соей страной) . Прилетел в СССР и победил и что из этого? Или он теперь всю оставшуюся жизнь должен быть обязан?
Вы чего несете, он не бойкотировал американскую ОИ, он просто, как нейтральный атлет приехал на ои80. которую бойкотировало правительство Англии.
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Ответ Дмитрий Кузнецов
как можно было в середине 80х играть в команде, которую основали в 2006? поправьте если ошибаюсь, но информации не нашел
Свердловский Автомобилист самобытная советская команда. В основном играл в первой лиге, но периодически выходил и в высшую, при этом смог подготовить игроков сборной, Виктора Пучкова, ставшего чемпионом мира в 1969 году и Илью Бякина, олимпийского чемпиона 1988 года и двукратного чемпиона мира.
Тут дело в том, что Автомобилист, игравший ещё в советские времена, прекратил существование в нулевые годы и новый Автомобилист, из Екатеринбурга, действительно созданный в 2006 году, не является его правопреемником.
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Фетисов, который в ранге высокопоставленного спортивного чиновника завалил всё, что можно было, теперь хочет кого-то припечатать.
Пусть лучше подумает, что представители России голосовали за Коу на выборах президента международной федерации лёгкой атлетики.
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Ответ Железная Леди
Сначала скажите, где были ОИ 1980г Разве не в США, где Роднина с Зайцевым стали ЧОО. Какая еще олимпиада 1980г в Москве?
Вы откуда ...летняя была в Москве, зимняя в америке, еще наша сборная по хоккею студентам сша в финале проиграли.
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Ответ Фанат Сан-Марино
Риторика "мстящего боксера"
Это просто вывело меня из себя
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Огласите весь список, пжлста.
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Вячеслав, огласите, пожалуйста, весь список кого вы собрались припечатать.
Надо построить хоккейный бортик соответствующего размера.
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С 1966 года команда называется Автомобилист по инициативе руководителя областного совета Свердловска Владимир Кот в связи с тем, что команду финансировало Средне-Уральское транспортное управление с 1966 года. До это команда называлась Спартак! Вы попробуйте найти информацию Автомобилист Свердловск СССР и всё сами увидите!)
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Ответ Железная Леди
Вообщето я из Москвы и была на этой ОИ. но меня запутало , что 2 ОИ в один год.
Смешно, были на ОИ в Москве, но решили, что была в америке....
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Ответ Железная Леди
Вообщето я из Москвы и была на этой ОИ. но меня запутало , что 2 ОИ в один год.
В разные годы летние и зимние ОИ начали проводить только в 90-е, последний раз в один год они были в 1992 - в Альбервилле и Барселоне, а потом зимние уже через два года в Лиллехаммере были, с тех пор сдвиг и пошел.
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Насчёт Баха не знаю, но Коу он бы точно не догнал
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Кличко припечатай!
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Так Коу участвовал на ОИ в Москве, как нейтральный атлет, так что молчало бы лапкоподнимашко.
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Ответ Дмитрий Кузнецов
как можно было в середине 80х играть в команде, которую основали в 2006? поправьте если ошибаюсь, но информации не нашел
Возьмите историю чемпионатов СССР и увидите, что там был Автомобилист и СК им. Урицкого, а еще много других.
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Ответ Alex.K71
Расскажу всем вам занимательную историю, услышанную мной совсем юным парнем 15-16 лет в середине 80-х годов, которую рассказал Виктор Кутергин очень известный Уральский хоккеист, родившийся в Свердловске моему отцу и своему другу при мне как-то после игры Автомобилиста, за который он играл в те годы! Напомню, что в 70-х Виктор Александрович был игроком пару лет Московского ЦСКА 1975-76 годов и играл в серии клубов НХЛ и СССР, забил гол в тех играх команде Филадельфия Флайерз, действующему чемпиону на тот момент! Так вот… Как-то во время тренировки по моему сборной СССР, зарвавшегося молодого Славу Фетисова, который ввёл очень борзо себя, здорово отделал наш знаменитый защитник Валерий Васильев, не помню всех подробностей за столько лет, но в чувства от его привёл надолго!)))
И чем примечательна ваша история?? Во всех командных видах спорта ветераны всегда ставили и ставят молодёжь на место разными способами. Да даже в теннисе, где сплошь индивидуалы, тоже есть своя иерархия и авторитеты...
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Понеслось.., Мюнхгаузен отдыхает
+4
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0
Расскажу всем вам занимательную историю, услышанную мной совсем юным парнем 15-16 лет в середине 80-х годов, которую рассказал Виктор Кутергин очень известный Уральский хоккеист, родившийся в Свердловске моему отцу и своему другу при мне как-то после игры Автомобилиста, за который он играл в те годы! Напомню, что в 70-х Виктор Александрович был игроком пару лет Московского ЦСКА 1975-76 годов и играл в серии клубов НХЛ и СССР, забил гол в тех играх команде Филадельфия Флайерз, действующему чемпиону на тот момент! Так вот… Как-то во время тренировки по моему сборной СССР, зарвавшегося молодого Славу Фетисова, который ввёл очень борзо себя, здорово отделал наш знаменитый защитник Валерий Васильев, не помню всех подробностей за столько лет, но в чувства от его привёл надолго!)))
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Ответ Ковид 07.10.52
Не сердитесь, уж простите. если, что не так.
могу еще посмешить. тогда мне было 45 лет. Но это секрет.
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Ответ Железная Леди
могу еще посмешить. тогда мне было 45 лет. Но это секрет.
Повезло, фестиваль молодежи в Москве тоже видели.
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"Огласите весь список, пожалуйста" (с).
Ты сначала его догони, а потом печатай, станок, блин
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Ответ Ковид 07.10.52
Один в один, как мы на последних ОИ, просто тогда еще не придумали название нейтральный спортсмен.
На последних ОИ мы так же не были нейтральными, поскольку представляли команду НОК России. Даже на ОИ-18 в Пхенчхане, когда полномочия НОК РФ были приостановлены, наши выступали как ОКР, Олимпийская команда России. И ситуация на последних ОИ не один в один с ситуацией на ОИ в Москве. Повторюсь, но во всех официальных документах МОК спортсмены, выступавшие под флагом своих НОК на ОИ-80, указаны как спортсмены конкретной страны, а не НОК. Тот же Коу это легкоатлет из Великобритании. А наших на последних ОИ обозначали именно как представителей команды НОК России, а не команды России. А в Пхенчхане результаты наших вообще не включались в общекомандный зачёт.
И это в любом случае и близко не соответствует тому, на каких условиях собираются допускать наших на предстоящие ОИ. Вот тут действительно полностью нейтральный статус, без какого либо отношения к стране, НОК страны и т.д.
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Ответ Ягун Ягунини
На последних ОИ мы так же не были нейтральными, поскольку представляли команду НОК России. Даже на ОИ-18 в Пхенчхане, когда полномочия НОК РФ были приостановлены, наши выступали как ОКР, Олимпийская команда России. И ситуация на последних ОИ не один в один с ситуацией на ОИ в Москве. Повторюсь, но во всех официальных документах МОК спортсмены, выступавшие под флагом своих НОК на ОИ-80, указаны как спортсмены конкретной страны, а не НОК. Тот же Коу это легкоатлет из Великобритании. А наших на последних ОИ обозначали именно как представителей команды НОК России, а не команды России. А в Пхенчхане результаты наших вообще не включались в общекомандный зачёт. И это в любом случае и близко не соответствует тому, на каких условиях собираются допускать наших на предстоящие ОИ. Вот тут действительно полностью нейтральный статус, без какого либо отношения к стране, НОК страны и т.д.
Да какая разница, как называли и как через 40 лет называют, Кое выступал без флага и гимна своей страны, что по форме повторяется и сейчас.
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