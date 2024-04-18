Фетисов о главе World Athletics: «Коу – самый ярый поборник отстранения и дискриминации. При встрече тоже припечатал бы его к борту»
Фетисов заявил, что «припечатал бы к борту» главу World Athletics Себастьяна Коу.
Российские легкоатлеты на данный момент не допускаются к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Есть еще глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, олимпийский чемпион по бегу, получивший за свои достижения рыцарский орден.
Он завоевал титул олимпийского чемпиона на Играх-1980 в Москве. А в тот момент правительство Великобритании бойкотировало Олимпиаду. Вопреки этому он принял решение прилететь в СССР. А сейчас он забыл принцип равных возможностей.
Теперь Коу самый ярый поборник отстранения, дискриминации и так далее. Поэтому при встрече тоже припечатал бы его к борту. Так, чтобы ему мало не показалось», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Фетисов: «Политики на Играх быть не должно. Это традиции, заложенные не Бахом и его дебилами. Я бы его припечатал к борту»
Тут дело в том, что Автомобилист, игравший ещё в советские времена, прекратил существование в нулевые годы и новый Автомобилист, из Екатеринбурга, действительно созданный в 2006 году, не является его правопреемником.
Пусть лучше подумает, что представители России голосовали за Коу на выборах президента международной федерации лёгкой атлетики.
Надо построить хоккейный бортик соответствующего размера.
Ты сначала его догони, а потом печатай, станок, блин
И это в любом случае и близко не соответствует тому, на каких условиях собираются допускать наших на предстоящие ОИ. Вот тут действительно полностью нейтральный статус, без какого либо отношения к стране, НОК страны и т.д.