Фетисов заявил, что «припечатал бы к борту» главу World Athletics Себастьяна Коу.

Российские легкоатлеты на данный момент не допускаются к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Есть еще глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, олимпийский чемпион по бегу, получивший за свои достижения рыцарский орден.

Он завоевал титул олимпийского чемпиона на Играх-1980 в Москве. А в тот момент правительство Великобритании бойкотировало Олимпиаду. Вопреки этому он принял решение прилететь в СССР. А сейчас он забыл принцип равных возможностей.

Теперь Коу самый ярый поборник отстранения, дискриминации и так далее. Поэтому при встрече тоже припечатал бы его к борту. Так, чтобы ему мало не показалось», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «Политики на Играх быть не должно. Это традиции, заложенные не Бахом и его дебилами. Я бы его припечатал к борту»