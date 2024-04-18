Тарасова о словах Фетисова про Баха: «Припечатать, согласна! Хочу, чтобы когда мы вернулись, все выигрывали, а Томас нас награждал»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Вячеслава Фетисова про Томаса Баха.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею заявил, что припечатал бы президента к хоккейному борту.

«Припечатать, согласна!

Хочу, чтобы когда мы вернулись, все выигрывали, а нас награждал. Чтобы у него были приятные минуты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию .

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.