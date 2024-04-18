Тарасова о словах Фетисова про Баха: «Припечатать, согласна! Хочу, чтобы когда мы вернулись, все выигрывали, а Томас нас награждал»
Татьяна Тарасова отреагировала на слова Вячеслава Фетисова про Томаса Баха.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею заявил, что припечатал бы президента МОК к хоккейному борту.
«Припечатать, согласна!
Хочу, чтобы когда мы вернулись, все выигрывали, а Томас Бах нас награждал. Чтобы у него были приятные минуты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.
проблема же не в том, что говорит тарасова. проблема в том, что тарасовых много. и в том, что тарасовы порой занимают очень важные должности и принимают очень важные решения. и в том, что им-то скоро помирать, а нам (тем, кто помоложе) последствия их решения разгребать, причем десятилетиями... попутно борясь с тарасовскими подпевалами и выкормышами.
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