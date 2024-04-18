Тарасова о словах Фетисова про Баха: «Припечатать, согласна! Хочу, чтобы когда мы вернулись, все выигрывали, а Томас нас награждал»

Теги Вячеслав Фетисов Татьяна Тарасова МОК Томас Бах олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Спорт-Экспресс Хоккей

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Вячеслава Фетисова про Томаса Баха.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею заявил, что припечатал бы президента МОК к хоккейному борту.

«Припечатать, согласна!

Хочу, чтобы когда мы вернулись, все выигрывали, а Томас Бах нас награждал. Чтобы у него были приятные минуты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

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21 комментарий
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Невменяемые старики!
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Тарасова сегодня уже припечатала, ага, фигуристку ушедшую, на добрую память...
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какой детский садик.
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Как же надоела бабушка Таня. Конечно где-то и права, а где-то бы и молчала
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Весна пришла, у стариков на Спортсе разгул мысли))
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Когда мы вернёмся… А когда мы вернёмся?
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Ответ Игорь М.
Весна пришла, у стариков на Спортсе разгул мысли))
Одних санитаров сократили, другие в отпуске. Вольница
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Ответ Чёрный тюльпан
Невменяемые старики!
да, упоротая геронтократия в прогрессирующей форме, не иначе...
проблема же не в том, что говорит тарасова. проблема в том, что тарасовых много. и в том, что тарасовы порой занимают очень важные должности и принимают очень важные решения. и в том, что им-то скоро помирать, а нам (тем, кто помоложе) последствия их решения разгребать, причем десятилетиями... попутно борясь с тарасовскими подпевалами и выкормышами.
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А мне бы не хотелось, чтобы какая-то двуличная марионетка Бах даже близко подходил к нашим спортсменам. И нужны ли нам эти возвращения.
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Он вас будет награждать,а вы слюни пускать и лыбиться. Вернитесь сначала
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Бабка поплыла
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Чего чего а энтузиазма не занимать, не унывают
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Людям старше определенного возраста законодательно надо оградить возможность занимать руководящие должности, желательно на государственном уровне
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как же он будет нас награждать, если его припечатают? может надо кого нибудь другого припечатать, который в бункере?
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то припечатать хотят, то награды из его рук принимать хотят...

шизофазия как стационарное состояние мозга?
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Давай бабушка, жги гавном как с утра !
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Что-то сегодня стариков понесло? Завтра в Москве одижается9 балльный штор, а их штормит уже сегодня.
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Неудержимые 101
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Ответ N-fox
А мне бы не хотелось, чтобы какая-то двуличная марионетка Бах даже близко подходил к нашим спортсменам. И нужны ли нам эти возвращения.
Неблагодарные, он сумел все-таки дать право нашим спортсменам участвовать в ОИ, несмотря на европейское давление. А кто по вашему мнению Поздняков?
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