Вячеслав Фетисов: «Политики на Играх быть не должно. Это традиции, заложенные не Бахом и его дебилами. Я бы его припечатал к борту»
Вячеслав Фетисов высказался о президенте МОК Томасе Бахе.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.
– Елена Вяльбе сказала, что никогда не пожмет руку Томасу Баху. Как бы вы повели себя при встрече с ним?
– Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов (смеется). Вопрос философский.
Олимпийская хартия – документ, который подтверждает более чем столетнюю историю развития спорта. Там есть смысл и идеология: на Олимпиаду могут попасть только люди, которые прошли отбор.
Это мероприятие, которое собирает у экранов четыре миллиарда людей. Какое еще мероприятие имеет такую аудиторию?
Олимпиада придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника.
Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его дебилами. Кстати, я полностью поддерживаю термин Сергея Викторовича Лаврова (министра иностранных дел РФ – прим. Sports), который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии.
Томас Бах сам олимпийский чемпион. В мире множество конфликтов. В свое время звучали предложения внести в Хартию пункт о том, что участники военного конфликта не могут выступать на Олимпиаде. Но тогда это была бы очередная политическая организация, а не спортивное мероприятие. Спорт же, наоборот, должен объединять людей и строить мосты, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Это про "дебилов Баха" говорит чел., соавтор закона о привлечении зэков с тяжелыми статьями в качестве учителей в школы. Как шум поднялся, быстро заднюю включил с Родниной
Говорит как Цицерон!
Мыслит как Диоген!
а может Бах быстрее бы тебя рапирой проткнул, как думаешь, Вячеслав Александрович?
https://sozd.duma.gov.ru/bill/459924-8#bh_note
Порнохаб - 120 млн. ежедневно, менее 4 млрд. ежемесячно.
а насилие, славик, это крайне средство некомпетентных людей.
и пойми, славик, ты не единственный ои-чемпион во вселенной. у баса тоже есть золотишко, причем в очень интересной дисциплине, а именно в фехтовании. ты его припечатаешь, а он-то что с тобой сделает (в рамках твоей парадигмы)? ты об этом, славик, подумал?..
Ты бы его припечатал, а он бы тебя на пику посадил как шашлык и поджарил.
Кто бы про дебилов говорил. Один из инициаторов того, чтобы зэки в школах преподавали.
Хотя - с кем поведешься от того и наберешься.