Вячеслав Фетисов: «Политики на Играх быть не должно. Это традиции, заложенные не Бахом и его дебилами. Я бы его припечатал к борту»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума Томас Бах олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс контент Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о президенте МОК Томасе Бахе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

– Елена Вяльбе сказала, что никогда не пожмет руку Томасу Баху. Как бы вы повели себя при встрече с ним?

– Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов (смеется). Вопрос философский.

Олимпийская хартия – документ, который подтверждает более чем столетнюю историю развития спорта. Там есть смысл и идеология: на Олимпиаду могут попасть только люди, которые прошли отбор.

Это мероприятие, которое собирает у экранов четыре миллиарда людей. Какое еще мероприятие имеет такую аудиторию?

Олимпиада придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника.

Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его дебилами. Кстати, я полностью поддерживаю термин Сергея Викторовича Лаврова (министра иностранных дел РФ – прим. Sports), который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии.

Томас Бах сам олимпийский чемпион. В мире множество конфликтов. В свое время звучали предложения внести в Хартию пункт о том, что участники военного конфликта не могут выступать на Олимпиаде. Но тогда это была бы очередная политическая организация, а не спортивное мероприятие. Спорт же, наоборот, должен объединять людей и строить мосты, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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59 комментариев
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Кто бы говорил. Мистер "Сама политкорректность"
Это про "дебилов Баха" говорит чел., соавтор закона о привлечении зэков с тяжелыми статьями в качестве учителей в школы. Как шум поднялся, быстро заднюю включил с Родниной
Говорит как Цицерон!
Мыслит как Диоген!
+81
-13
+68
ну началось, он бы его припечатал😆
а может Бах быстрее бы тебя рапирой проткнул, как думаешь, Вячеслав Александрович?
+46
-5
+41
Ответ Евгений Мешков
Комментарий скрыт
Казалось бы, в одном интернете сидим
https://sozd.duma.gov.ru/bill/459924-8#bh_note
+43
-5
+38
Ответ цэсемьэр
ну началось, он бы его припечатал😆 а может Бах быстрее бы тебя рапирой проткнул, как думаешь, Вячеслав Александрович?
или не рапирой =))
+21
0
+21
Быстро же Фетисов забыл сколько и как он пытался вырваться на проклятый запад уехать играть к натовцам и геям
+15
-1
+14
Ответ Shan1us
Казалось бы, в одном интернете сидим https://sozd.duma.gov.ru/bill/459924-8#bh_note
Чувачок выше благоразумно предпочел слиться, само собой. И так они во всем.
+13
-2
+11
поэтому у нас спортсменов, которые хотят участвовать в ОИ ,приравнивают к национальным предателям ?
+13
-5
+8
"Это мероприятие, которое собирает у экранов четыре миллиарда людей. Какое еще мероприятие имеет такую аудиторию?"

Порнохаб - 120 млн. ежедневно, менее 4 млрд. ежемесячно.
+9
-2
+7
Ответ Евгений Мешков
Комментарий скрыт
С официального сайта Госдумы. Это ведь там выкладывают проекты законов. Или вы считаете что там выкладывают то что вы написали? Нет ли в этом разжигания и дискредитации?
+5
0
+5
Ответ D-eisler@yandex.ru
политика и спорт это родные братья. Всегда и везде
Я бы сказал, что исторически это вообще был тройничок, где самой заводной была религия. Сейчас тоже вспышки случаются - патриарх сборную России освящает, на Играх в Афинах какие-то языческие жрицы обряды проводили, мусульманские борцы отказываются на татами выходить с Израилем, вся возня вокруг выступлений в хиджабах опять же и т.п.)
+8
-3
+5
припечатать к борту яхты Усманова?
+6
-1
+5
Ответ 4eburan71
Быстро же Фетисов забыл сколько и как он пытался вырваться на проклятый запад уехать играть к натовцам и геям
Да он и сейчас с визгом поскакал бы туда, да только в начале нулевых всем им вежливо пояснили что им там не место
+4
0
+4
Ответ Emma Nevskaia
поэтому у нас спортсменов, которые хотят участвовать в ОИ ,приравнивают к национальным предателям ?
Обидно же: они по Парижам там будут гулять, а этим нельзя!
+6
-2
+4
Когда Вячеслав Александрович уезжал играть в НХЛ,политика и спорт , конечно,тоже никак не были связаны....или это другое?
+4
0
+4
Я бы,я бы … При встрече будешь кланяться и улыбаться
+5
-1
+4
Славик наверное где то в Орске.
+5
-1
+4
Гопота
+6
-2
+4
политика и спорт это родные братья. Всегда и везде
+12
-9
+3
Дедушка Слава как ты уже надоел честное слово
+4
-1
+3
Так остановите, раз для этого Олимпиада придумана
+6
-3
+3
Смешно слушать спортсмена попавшего в политику , где он по приказу поднимает лапки, не имея возможности высказать свое мнение о Бахе который несет мнение большинства, но сумел оставить хоть какую-то возможность для наших спортсменов , которые зависят от политиков, как никто другой, попасть на ОИ.
+3
0
+3
Фетисова хорошо в бытность хоккеиста похоже трамбовали о борт что в матчах, что на тренировках, потому что ума совсем не осталось, но зато о чьей дебильности заявляет.
+6
-3
+3
Ответ fewral
Это ему к Тарасовой
Не к Тарасовой. А вместе с Тарасовой. Как у нас в Калтане говорят на воказальную 2
+3
0
+3
славик, ты пойми простую вещь: ты прямым текстом декларируешь насилие.
а насилие, славик, это крайне средство некомпетентных людей.
и пойми, славик, ты не единственный ои-чемпион во вселенной. у баса тоже есть золотишко, причем в очень интересной дисциплине, а именно в фехтовании. ты его припечатаешь, а он-то что с тобой сделает (в рамках твоей парадигмы)? ты об этом, славик, подумал?..
+2
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+2
Слезами горькими обливался, когда в Нью-Джерси уезжал играть.
Ты бы его припечатал, а он бы тебя на пику посадил как шашлык и поджарил.
Кто бы про дебилов говорил. Один из инициаторов того, чтобы зэки в школах преподавали.
+2
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+2
Когда то очень хороший хоккеист Фетисов совсем обыдлячился.
Хотя - с кем поведешься от того и наберешься.
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Ответ гилберт
Славик наверное где то в Орске.
Да смыло бы давно дедушку Славу вместе с лодкой
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Ответ Ми Ша
Я бы,я бы … При встрече будешь кланяться и улыбаться
...и ботинки своим галстуком чистить..
+2
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Забавно он про останавливать ...ны!))) Некто X даже и не думает ее остановить на этот период.
+3
-2
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Занял нишу Медведева, только в спорте.
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