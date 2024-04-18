Вячеслав Фетисов: «Политики на Играх быть не должно. Это традиции, заложенные не Бахом и его дебилами. Я бы его припечатал к борту»

Вячеслав Фетисов высказался о президенте МОК Томасе Бахе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

– Елена Вяльбе сказала, что никогда не пожмет руку Томасу Баху. Как бы вы повели себя при встрече с ним?

– Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов (смеется). Вопрос философский.

Олимпийская хартия – документ, который подтверждает более чем столетнюю историю развития спорта. Там есть смысл и идеология: на Олимпиаду могут попасть только люди, которые прошли отбор.

Это мероприятие, которое собирает у экранов четыре миллиарда людей. Какое еще мероприятие имеет такую аудиторию?

Олимпиада придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника.

Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его дебилами. Кстати, я полностью поддерживаю термин Сергея Викторовича Лаврова (министра иностранных дел РФ – прим. Sports), который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии.

Томас Бах сам олимпийский чемпион. В мире множество конфликтов. В свое время звучали предложения внести в Хартию пункт о том, что участники военного конфликта не могут выступать на Олимпиаде. Но тогда это была бы очередная политическая организация, а не спортивное мероприятие. Спорт же, наоборот, должен объединять людей и строить мосты, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.