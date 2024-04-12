Фетисов об отказе Словакии брать на ЧМ игроков из КХЛ: «Идиотизм не имеет границ. Очень странное решение, хотя политические руководители всю ситуацию понимают»

Теги Вячеслав Фетисов Сборная Словакии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отказе сборной Словакии брать игроков из КХЛ.

Ранее стало известно, что Словакия не вызовет игроков из КХЛ на чемпионат мира в 2024 году.

«Какая мне разница насчет решения словацкой федерации хоккея по отношению к своим хоккеистам? Это их проблемы, я же не должен сожалеть по этому поводу.

Идиотизм не имеет границ. Хотя, вроде как, политические руководители всю ситуацию понимают и ведут свою политику взвешенно, но это решение очень странное.

Но с этим решением жить дальше только им», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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3 комментария
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Смешно слушать возмущения от типа, который поднимал переднюю конечность за закон об иноагентах в своей стране....тьфу...
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У нас тоже идиотизма хватает. Достаточно РР послушать. Что это, если не идиотизм? А мы здесь решения словаков обсуждать будем.
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в словакии политическое руководство формирует сборную на чемпионат мира ???
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