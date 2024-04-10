Фетисов об Овечкине: «Главный рекорд впереди – стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея. Уверен, он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет»
Вячеслав Фетисов оценил успехи Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.
«Непростой сезон у Саши, но он молодец, добрался до отметки в 30 голов. Это серьезный показатель даже для него – человека, который забивает больше.
Это говорит о том, что есть талант, трудолюбие, психологическая устойчивость и уверенность в себе. Не думаю, что не так просто у него все складывалось.
Главный рекорд у него еще впереди – стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея, но я уверен, что он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет.
Главное, чтобы на это сил хватило. А так, 18 сезонов с 30 шайбами – это крутой результат», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Ранее российский форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.
Всего за карьеру в регулярках Александр Овечкин забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).