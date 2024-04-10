Фетисов об Овечкине: «Главный рекорд впереди – стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея. Уверен, он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Советский спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил успехи Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Непростой сезон у Саши, но он молодец, добрался до отметки в 30 голов. Это серьезный показатель даже для него – человека, который забивает больше.

Это говорит о том, что есть талант, трудолюбие, психологическая устойчивость и уверенность в себе. Не думаю, что не так просто у него все складывалось.

Главный рекорд у него еще впереди – стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея, но я уверен, что он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет.

Главное, чтобы на это сил хватило. А так, 18 сезонов с 30 шайбами – это крутой результат», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов

Ранее российский форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах. 

Всего за карьеру в регулярках Александр Овечкин забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

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5 комментариев
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быть богиней ближайшие 100 лет... это приказ самого чистого профессора данного института (с)
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Каким нафиг бомбардиром славик? Снайпером может?
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Для недосягаемости надо забить тысячу.
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Луччим бомбардиром? Лол что? 🤣
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Ответ wolkov
быть богиней ближайшие 100 лет... это приказ самого чистого профессора данного института (с)
Аж олдскулы свело
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