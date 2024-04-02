Фетисов о дебюте Федотова в НХЛ: «Блин полукомом. Удачи Ивану»

Теги Филадельфия Вячеслав Фетисов НХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о дебюте Ивана Федотова в НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.

«Блин полукомом, удачи Ивану», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов

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4 комментария
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в чём ПОЛУком-то? холодный, с лавки, почти 95% отражённых... или он ещё и забить парочку должен был?
офигенный дебют, я считаю.
+11
0
+11
Ответ Б.И.С.
в чём ПОЛУком-то? холодный, с лавки, почти 95% отражённых... или он ещё и забить парочку должен был? офигенный дебют, я считаю.
чёт я криво посчитал, походу. где-то 90% получается. один фиг, нормально. с учётом того, что первая была практически неберущаяся. вторую мог брать, это да.
+7
0
+7
Счет что ли посмотрел только, без понимания игрового времени.
+1
0
+1
тренер доволен, у а славика "полуком".
ну, тут только руками развести можно)) плюрализм, демократия, гласность, все дела.
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