Фетисов о дебюте Федотова в НХЛ: «Блин полукомом. Удачи Ивану»

Вячеслав Фетисов высказался о дебюте Ивана Федотова в НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.

«Блин полукомом, удачи Ивану», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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