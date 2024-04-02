Фетисов о дебюте Федотова в НХЛ: «Блин полукомом. Удачи Ивану»
Вячеслав Фетисов высказался о дебюте Ивана Федотова в НХЛ.
27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).
Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.
«Блин полукомом, удачи Ивану», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Дебют Федотова в НХЛ: перепутал ворота в овертайме, но получил высокую оценку от тренера
офигенный дебют, я считаю.
ну, тут только руками развести можно)) плюрализм, демократия, гласность, все дела.