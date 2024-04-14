«Рейнджерс» одержали 54-ю победу в этой НХЛ и обновили клубный рекорд – в сезоне-2014/15 было 53

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ рекорды Хоккей

«Рейнджерс» одержали 54 победы в сезоне НХЛ и установили новый клубный рекорд.

Команда под руководством Питера Лавиолетта одержала победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

На данный момент в активе «Рейнджерс» 112 очков в 81 игре сезона, команда занимает первое место в Столичном дивизионе.  

Таким образом, «Рейнджерс» побили клубный рекорд по числу побед в регулярке (53). Он был установлен в сезоне-2014/15, когда клуб выиграл Президентский кубок. Тогда же был установлен и рекорд по очкам (113). 

Отметим, что для периода с наличием ничьих лучшим является результат чемпионского сезона-1993/94 (52 победы).

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3 комментария
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Харт хлебушку
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Фиолет с первым местом
Вашингтон с билетами на рыбалку))
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Подумать только: всего год назад Петя тренировал хуже местных болельщиков Вашингтона, но всего за год так спрогрессировал, что поставил такой рекорд и с большой вероятностью возьмет Президентский Кубок...)
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