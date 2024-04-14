«Рейнджерс» одержали 54-ю победу в этой НХЛ и обновили клубный рекорд – в сезоне-2014/15 было 53

«Рейнджерс» одержали 54 победы в сезоне НХЛ и установили новый клубный рекорд.

Команда под руководством одержала победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата .

На данный момент в активе « » 112 очков в 81 игре сезона, команда занимает первое место в Столичном дивизионе.

Таким образом, «Рейнджерс» побили клубный рекорд по числу побед в регулярке (53). Он был установлен в сезоне-2014/15, когда клуб выиграл Президентский кубок. Тогда же был установлен и рекорд по очкам (113).

Отметим, что для периода с наличием ничьих лучшим является результат чемпионского сезона-1993/94 (52 победы).