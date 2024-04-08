Лавиолетт о результативности Панарина: «Эталонный сезон, но его статистика за последние 7-8 лет невероятна. Он в топ-8 игроков, которые могут этого достигнуть»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Питер Лавиолетт высказался о результативной игре Артемия Панарина.

Форвард «Рейнджерс» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Монреалем» (5:2). 

На его счету 115 (46+69) очков в 78 играх в текущем сезоне НХЛ. Результат Панарина – 2-й за всю историю «Рейнджерс» в рамках одной регулярки (рекордом владеет Яромир Ягр – 123 балла в 82 играх в сезоне-2005/06, 54+69).

«Я понимаю, что этот сезон для него в каком-то смысле эталонный, но его статистика за последние 7-8 лет невероятна.

Он, наверное, входит в топ-8 игроков, которые могут достигнуть таких результатов. В его игре есть стабильность. Это не просто всплеск, это в самом деле хороший результат», – сказал главный тренер «Рейнджерс». 

5 комментариев
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Два дубля и полтинник. Но трудно, конечно. До Ягра 8 баллов и 4 игры, тоже не очевидно. Однако, поглядим. Артемию удачи!
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Эх, немного до полтинника не хватает...
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Ответ Class_1992
Эх, немного до полтинника не хватает...
Если в следующей игре шайбу или две закинет, то шансы резко возрастут! Всё таки 4 игры впереди, непросто, но…
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+1
Ответ Melnikov1968
Два дубля и полтинник. Но трудно, конечно. До Ягра 8 баллов и 4 игры, тоже не очевидно. Однако, поглядим. Артемию удачи!
У него в последних 4 матчах 2+6.
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+1
Ответ Class_1992
Эх, немного до полтинника не хватает...
ещё есть матчи впереди, дружище. должен добить
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