Лавиолетт о результативности Панарина: «Эталонный сезон, но его статистика за последние 7-8 лет невероятна. Он в топ-8 игроков, которые могут этого достигнуть»

Питер Лавиолетт высказался о результативной игре Артемия Панарина.

Форвард «Рейнджерс» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Монреалем» (5:2).

На его счету 115 (46+69) очков в 78 играх в текущем сезоне . Результат Панарина – 2-й за всю историю «Рейнджерс» в рамках одной регулярки (рекордом владеет Яромир Ягр – 123 балла в 82 играх в сезоне-2005/06, 54+69).

«Я понимаю, что этот сезон для него в каком-то смысле эталонный, но его статистика за последние 7-8 лет невероятна.

Он, наверное, входит в топ-8 игроков, которые могут достигнуть таких результатов. В его игре есть стабильность. Это не просто всплеск, это в самом деле хороший результат», – сказал главный тренер « ».