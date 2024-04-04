Панарин – 5-й незадрафтованный игрок за последние 35 лет, забивший 45 голов за сезон в НХЛ

Теги Рейнджерс Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Адам Оутс Джо Маллен Артемий Панарин Тим Керр Хоккей

Артемий Панарин забил 45-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нью-Джерси» (4:3).

Теперь на счету Артемия Панарина 110 (45+65) баллов в 76 играх сезона НХЛ.

Он стал пятым незадрафтованным игроком за последние 35 лет, забившим не менее 45 голов за сезон.

Ранее это удалось Адаму Оутсу (45 шайб в сезоне-1992/93), Тиму Керру (48 в сезоне-1988/89), Джо Маллену (51 в сезоне-1988/89) и Уэйну Гретцки (54 в сезоне-1988/89).

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14 комментариев
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Незадрафтованный Грецки в этом списке в общем-то читерство. Формально да, а фактически он не был выбран на драфте НХЛ из-за того, что Эдмонтон тогда играл в ВХА, а не потому что в НХЛ не разглядели его талант
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Странно выбран временной отрезок. Почему не "1-й незадрафтованный игрок за последние 30 лет забивший 45 голов за сезон в НХЛ"?

Ну или "Х-й (не подумайте то, что подумали) незадрафтованный игрок за последние 45 лет забивший 45 голов за сезон в НХЛ"?
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Панарин вышел на 206-е место за всю историю бомбардиров, догнал по очкам Зубова, 771 очко у обоих.
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Ответ Mike
А Панарин до НХЛ нигде не играл?
Панарин не был задрафтован, потому что скауты НХЛ не рассмотрели его потенциал.

О таланте Грецки было известно в его самом юном возрасте, и свой первый профессиональный контракт он заключил в 17 лет с клубом из ВХА, потому что в НХЛ тогда можно было заключать контракты только с 20 лет. Когда ВХА распалась, и её клубы вступили в НХЛ, у Грецки уже был огромный контракт, который он не захотел аннулировать. Поэтому лига согласилась оставить его в списке защищённых игроков,. Соответственно его не могли выбрать на драфте. Вот и вся причина, почему он не был задрафтован, хотя и считался невероятно перспективным юниором
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Браво, Артемий!!! Так держать!!!
Всё Коркино ждёт Кубок Стэнли!!!
🏆🥇
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Ответ Obracham 77
Панарин вышел на 206-е место за всю историю бомбардиров, догнал по очкам Зубова, 771 очко у обоих.
А Подколзин на каком?
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Ответ Александр Коваль
А Подколзин на каком?
У Подколзина всё впереди)
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+1
Ответ Obracham 77
Панарин вышел на 206-е место за всю историю бомбардиров, догнал по очкам Зубова, 771 очко у обоих.
держи в курсе. никому не интересна мега-инфа о двухсотых местах, в противном случае это было бы в новостях
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сезон 88/89 выделяется)
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Панарин вышел на 166-е место по передачам за всю историю, 511 ассистов.
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Ответ осетов - пилот болида смерти
держи в курсе. никому не интересна мега-инфа о двухсотых местах, в противном случае это было бы в новостях
Этот сезон начинал 293-м с 661 очком. Так интереснее).
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Ответ Вася Жучкин
Панарин не был задрафтован, потому что скауты НХЛ не рассмотрели его потенциал. О таланте Грецки было известно в его самом юном возрасте, и свой первый профессиональный контракт он заключил в 17 лет с клубом из ВХА, потому что в НХЛ тогда можно было заключать контракты только с 20 лет. Когда ВХА распалась, и её клубы вступили в НХЛ, у Грецки уже был огромный контракт, который он не захотел аннулировать. Поэтому лига согласилась оставить его в списке защищённых игроков,. Соответственно его не могли выбрать на драфте. Вот и вся причина, почему он не был задрафтован, хотя и считался невероятно перспективным юниором
Так а в чем читерство? У одного своя причина пролететь мимо драфта, у другого - другая причина.
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Ответ Sergeev55
Браво, Артемий!!! Так держать!!! Всё Коркино ждёт Кубок Стэнли!!! 🏆🥇
Коркино и Кубок Стенли Это почти как, Почтальон на Эвересте).
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