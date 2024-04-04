Панарин – 5-й незадрафтованный игрок за последние 35 лет, забивший 45 голов за сезон в НХЛ

Артемий Панарин забил 45-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нью-Джерси» (4:3).

Теперь на счету Артемия Панарина 110 (45+65) баллов в 76 играх сезона .

Он стал пятым незадрафтованным игроком за последние 35 лет, забившим не менее 45 голов за сезон.

Ранее это удалось (45 шайб в сезоне-1992/93), Тиму Керру (48 в сезоне-1988/89), (51 в сезоне-1988/89) и (54 в сезоне-1988/89).