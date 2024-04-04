Панарин – 5-й незадрафтованный игрок за последние 35 лет, забивший 45 голов за сезон в НХЛ
Артемий Панарин забил 45-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нью-Джерси» (4:3).
Теперь на счету Артемия Панарина 110 (45+65) баллов в 76 играх сезона НХЛ.
Он стал пятым незадрафтованным игроком за последние 35 лет, забившим не менее 45 голов за сезон.
Ранее это удалось Адаму Оутсу (45 шайб в сезоне-1992/93), Тиму Керру (48 в сезоне-1988/89), Джо Маллену (51 в сезоне-1988/89) и Уэйну Гретцки (54 в сезоне-1988/89).
Ну или "Х-й (не подумайте то, что подумали) незадрафтованный игрок за последние 45 лет забивший 45 голов за сезон в НХЛ"?
О таланте Грецки было известно в его самом юном возрасте, и свой первый профессиональный контракт он заключил в 17 лет с клубом из ВХА, потому что в НХЛ тогда можно было заключать контракты только с 20 лет. Когда ВХА распалась, и её клубы вступили в НХЛ, у Грецки уже был огромный контракт, который он не захотел аннулировать. Поэтому лига согласилась оставить его в списке защищённых игроков,. Соответственно его не могли выбрать на драфте. Вот и вся причина, почему он не был задрафтован, хотя и считался невероятно перспективным юниором
Всё Коркино ждёт Кубок Стэнли!!!
🏆🥇