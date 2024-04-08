«Рейнджерс» одержали 53 победы в сезоне НХЛ и повторили клубный рекорд.

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Монреаль» (5:2) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 110 очков в 78 играх и занимает первое место в Столичном дивизионе.

« » повторили клубный рекорд по числу побед в регулярке (53). Он был установлен в сезоне-2014/15, когда клуб выиграл Президентский кубок. Тогда же был установлен и рекорд по очкам (113).

Отметим, что для периода с наличием ничьих лучшим является результат чемпионского сезона-1993/94 (52 победы).