«Рейнджерс» одержали 53 победы в сезоне НХЛ и повторили клубный рекорд

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» одержали 53 победы в сезоне НХЛ и повторили клубный рекорд.

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Монреаль» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 110 очков в 78 играх и занимает первое место в Столичном дивизионе. 

«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по числу побед в регулярке (53). Он был установлен в сезоне-2014/15, когда клуб выиграл Президентский кубок. Тогда же был установлен и рекорд по очкам (113). 

Отметим, что для периода с наличием ничьих лучшим является результат чемпионского сезона-1993/94 (52 победы).

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