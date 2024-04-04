Крис Крайдер вышел на 3-е место по победным голам в истории «Рейнджерс».

Нападающий забросил решающую шайбу в матче против «Нью-Джерси» (4:3).

Теперь на счету 68 (36+32) очков в 76 играх сезона.

Этот победный гол стал для него 43-м в карьере в .

Он превзошел достижение Билла Кука (42) и вышел на единоличное 3-е место по победным голам в истории « » .

2-е место занимает Жан Ратель (46). Рекордсмен – Род Жильбер (52).