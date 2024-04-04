Крайдер вышел на 3-е место по победным голам в истории «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс НХЛ рекорды Крис Крайдер Род Жильбер Хоккей

Крис Крайдер вышел на 3-е место по победным голам в истории «Рейнджерс».

Нападающий забросил решающую шайбу в матче против «Нью-Джерси» (4:3).

Теперь на счету Криса Крайдера 68 (36+32) очков в 76 играх сезона.

Этот победный гол стал для него 43-м в карьере в НХЛ.

Он превзошел достижение Билла Кука (42) и вышел на единоличное 3-е место по победным голам в истории «Рейнджерс» .

2-е место занимает Жан Ратель (46). Рекордсмен – Род Жильбер (52).

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