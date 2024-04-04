Крайдер вышел на 3-е место по победным голам в истории «Рейнджерс»
Крис Крайдер вышел на 3-е место по победным голам в истории «Рейнджерс».
Нападающий забросил решающую шайбу в матче против «Нью-Джерси» (4:3).
Теперь на счету Криса Крайдера 68 (36+32) очков в 76 играх сезона.
Этот победный гол стал для него 43-м в карьере в НХЛ.
Он превзошел достижение Билла Кука (42) и вышел на единоличное 3-е место по победным голам в истории «Рейнджерс» .
2-е место занимает Жан Ратель (46). Рекордсмен – Род Жильбер (52).