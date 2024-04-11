Министр спорта Татарстана о возможном назначении Гатиятулина в «Ак Барс»: «Это добавит красок. Но национального принципа нет, у нас толерантная республика»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Владимир Леонов Анвар Гатиятулин Хоккей

Владимир Леонов высказался о возможном назначении Анвара Гатиятулина в «Ак Барс».

«Вопрос выбора тренера – это к клубу, но «Ак Барсу», мне кажется, уже стоит определиться и с тренерским штабом, и с игроками, у которых заканчиваются контракты. Думаю, в самое ближайшее время решение будет принято.

На самом деле, национального принципа нет, у нас толерантная республика. Это добавляет красок, но в целом это не основной фактор и какая-то принципиальная позиция. Для медиа это хорошо звучит, это правда», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее сообщалось, что Анвар Гатиятулин подпишет контракт с «Ак Барсом» на три года. 

Последним местом работы специалиста был «Трактор», который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте нынешнего сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

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5 комментариев
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Нудно было Никитина в долгую брать он по стилю как ЗХБ
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