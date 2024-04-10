Радулов покинет «Ак Барс». У него контракт с клубом до 30 апреля («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Хоккей

Александр Радулов с большой вероятностью уйдет из «Ак Барса».

Срок контракта 37-летнего форварда с клубом истекает 30 апреля 2024 года.

Как сообщает «Бизнес Online», вероятнее всего, соглашение не будет продлено.

Недавно стало известно, что Радулов хочет играть в Москве.

В завершившемся регулярном чемпионате он провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.

В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность.

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27 комментариев
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Ответ Турбомарсоход
Наверняка ЦСКА ему предложит контракт.
В ЦСКА его не будет даже за бесплатно
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Большой вопрос кому он нужен при его совсем не маленьких финансовых запросах.
В условный Амур он не поедет.
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Едет с Ярмарки. По цена/качество никто с ним в плюс не выйдет, а вот тяжелый характер в подарок
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После того как приехал из НХЛ с каждым годом все хуже и хуже. От праймового Радулова остался только шлейф.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Большой вопрос кому он нужен при его совсем не маленьких финансовых запросах. В условный Амур он не поедет.
В Амур он и за 100 лямов не поедет - не хочет играть на ДВ.
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Ответ Артём Галаев
Едет с Ярмарки. По цена/качество никто с ним в плюс не выйдет, а вот тяжелый характер в подарок
он хочет в Москву. неплохой вариант для столичных клубов сбить ценник за осуществление мечты))
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Ответ Melnikov1968
После того как приехал из НХЛ с каждым годом все хуже и хуже. От праймового Радулова остался только шлейф.
Осталась драчливая оболочка.
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Он идет ярморки.Запросы большие характер скандальный.Думаю будет как Кавальчук в этом году.
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Пишут, что в Автомобилист. Такая себе Москва)
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В Спартак, конечно, к генменеджеру Ковальчуку.
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После НХЛ, с каждым годом все хуже и хуже. А запросы не снижаются.
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Пора заканчивать.
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Ответ John-Vorchun
У Спартака НОВОТЕК за спиной с Тимченко
я не про потенциальные возможности, а про потолок.
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Ответ Мандалай
В Амур он и за 100 лямов не поедет - не хочет играть на ДВ.
Вот и я про это.
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