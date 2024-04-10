Радулов покинет «Ак Барс». У него контракт с клубом до 30 апреля («Бизнес Online»)
Александр Радулов с большой вероятностью уйдет из «Ак Барса».
Срок контракта 37-летнего форварда с клубом истекает 30 апреля 2024 года.
Как сообщает «Бизнес Online», вероятнее всего, соглашение не будет продлено.
Недавно стало известно, что Радулов хочет играть в Москве.
В завершившемся регулярном чемпионате он провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.
В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность.
В условный Амур он не поедет.