«Динамо» – один из вариантов продолжения карьеры Радулова (Артур Хайруллин)
Александр Радулов может перейти в «Динамо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, московское «Динамо» – один из возможных вариантов продолжения карьеры нападающего Александра Радулова.
Впрочем, до заключения контракта там еще очень далеко», – написал Хайруллин.
Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.
Срок соглашения Радулова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля.