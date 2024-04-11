«Динамо» – один из вариантов продолжения карьеры Радулова (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Радулов может перейти в «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, московское «Динамо» – один из возможных вариантов продолжения карьеры нападающего Александра Радулова.

Впрочем, до заключения контракта там еще очень далеко», – написал Хайруллин.

Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.

Срок соглашения Радулова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля.

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14 комментариев
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Вот поэтому и нужна отмена лимита на легионеров, чтобы не было круговорота сбитых летчиков, которые не уйдут, пока совсем песок не посыпится
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Он конечно лидер и классный игрок, но атмосферу в раздевалке может подорвать основательно.
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Сезон ниочем конечно. Что с ним, что без АБ был одинаково убог. И по очкам сильно сдал... где то наверное в районе Коршкова в пиковый так сказать отрезок карьеры
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Я считаю, что в Динамо "Он нахер не нужОн."(с)
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Он вроде начинал в Динамо, было бы круто!!!
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для ДиНамО🕳️ самое то, бгг. стоят друг друга. удачи в подписании!
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Ответ Андрей Валерьевич
Он конечно лидер и классный игрок, но атмосферу в раздевалке может подорвать основательно.
это вы сейчас Сашу Свитова в бытность игроком описали
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Ну нееет
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Куда? Зачем? В какое звено?
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Пускай в конюшню свою идет
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хороший вариант. надо подписывать.
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Пойдет, нормальный вариант как для Радулова так и для Динамы, может пободрее Гуся заиграет
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Ответ осетов - пилот болида смерти
для ДиНамО🕳️ самое то, бгг. стоят друг друга. удачи в подписании!
Он к Джиошвили или вместо? Не под Каблук же
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