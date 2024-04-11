Агент Светлакова: «Мало шансов, что Андрей пойдет в «Трактор», если Заварухин останется. Перейти можно во многие клубы – в «Ак Барсе» есть место»
Агент Александр Черных высказался о будущем своего клиента Андрея Светлакова.
«Светлаков может перейти во многие клубы. Ему и в «Ак Барсе» есть место, там заканчиваются контракты у центральных нападающих.
А если говорить про «Трактор», то мы ждем, кто будет в команде главным тренером. Если останется Алексей Заварухин, то мало шансов, что Светлаков пойдет в Челябинск. Все игроки идут под тренера», – сказал агент Александр Черных.
Ранее появилась информация о том, что Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА.
В регулярном чемпионате-2023/24 Андрей Светлаков провел за ЦСКА 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф 28-летний нападающий сделал 1 голевую передачу в 5 играх.
Контракт хоккеиста с московским клубом истекает 30 апреля 2024 года.