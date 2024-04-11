Агент Радулова о будущем Александра: «Ждем ответа от него. О завершении карьеры не разговаривали. Надеюсь, люди перестанут писать всякие гадости»

Агент Александра Радулова прокомментировал слухи об уходе форварда из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард хочет играть в Москве и, вероятнее всего, не продлит контракт с казанским клубом.

Контракт нападающего с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года.

– По многочисленным слухам в «Ак Барсе» в следующем сезоне не будет. Так ли это?

– Мы разговариваем с Александром и ждем от него ответа касательно своего будущего, плюс мы пообщаемся с будущим главным тренером « ». Если точки соприкосновения с обеих сторон будут найдены, то он останется в клубе. Пока мы даже о финансах не говорим.

– Он не задумывался о завершении карьеры?

– Пока об этом мы не разговаривали. Кто‑то по весне об этом заявил, но ближе к лету у людей обострение должно пройти и, надеюсь, люди перестанут писать всякие гадости, – сказал агент .

В завершившейся регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков при показателе полезности «-5».

В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-1».