Агент Радулова о будущем Александра: «Ждем ответа от него. О завершении карьеры не разговаривали. Надеюсь, люди перестанут писать всякие гадости»

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Александр Черных Матч ТВ Хоккей

Агент Александра Радулова прокомментировал слухи об уходе форварда из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард хочет играть в Москве и, вероятнее всего, не продлит контракт с казанским клубом.

Контракт нападающего с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года.

– По многочисленным слухам Александра Радулова в «Ак Барсе» в следующем сезоне не будет. Так ли это?

– Мы разговариваем с Александром и ждем от него ответа касательно своего будущего, плюс мы пообщаемся с будущим главным тренером «Ак Барса». Если точки соприкосновения с обеих сторон будут найдены, то он останется в клубе. Пока мы даже о финансах не говорим.

– Он не задумывался о завершении карьеры?

– Пока об этом мы не разговаривали. Кто‑то по весне об этом заявил, но ближе к лету у людей обострение должно пройти и, надеюсь, люди перестанут писать всякие гадости, – сказал агент Александр Черных.

В завершившейся регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков при показателе полезности «-5».

В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-1».

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