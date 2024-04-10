Агент Радулова: «Никаких решений не принято. Контракт Александра с «Ак Барсом» действует до 30 апреля»

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Юрий Николаев Чемпионат.com Хоккей

Агент Александра Радулова прокомментировал слухи об уходе игрока из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард хочет играть в Москве и, вероятнее всего, не продлит контракт с казанским клубом.

«Контракт Александра Радулова с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года.

Никаких решений по будущему игрока на сегодняшний день не принято», – сказал агент игрока Юрий Николаев.

В завершившемся регулярном чемпионате Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков при показателе полезности «-5».

В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-1».

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