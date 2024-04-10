Агент Радулова: «Никаких решений не принято. Контракт Александра с «Ак Барсом» действует до 30 апреля»

Агент Александра Радулова прокомментировал слухи об уходе игрока из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард хочет играть в Москве и, вероятнее всего, не продлит контракт с казанским клубом.

«Контракт Александра Радулова с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года.

Никаких решений по будущему игрока на сегодняшний день не принято», – сказал агент игрока Юрий Николаев.

В завершившемся регулярном чемпионате Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков при показателе полезности «-5».

В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-1».