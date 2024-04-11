Михайлов о лимите: «Не вижу смысла увеличивать. Молодые должны расти, иметь игровую практику. Если в клубах КХЛ будет по 5 легионеров, их количество превысит 100»

Теги Борис Михайлов КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

«Я считаю, что три легионера – это лимит. Не вижу смысла его увеличивать, тем более в нынешней ситуации.

Если во всех командах КХЛ будет по пять легионеров, их количество превысит 100. Какой смысл звать иностранцев и тем самым закрывать дорогу своим молодым ребятам?

Да, для кого-то из молодых приглашение в команду КХЛ – большой аванс, тем не менее они должны расти, иметь игровую практику», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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17 комментариев
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Предлагаю перестать Михайлову давать комментарии, пусть молодые дают. Зачем он их дает? молодые специалисты не развиваются
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Болельщик идёт на игры КХЛ,платит деньги и хочет увидеть зрелище,а не как выращивают молодого игрока.Для этого есть много низших лиг,показывай,что достоин и играй,зачем искусственно создавать молодым тепличные условия,конкуренция никому не мешала.
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Опять эти свидетели лимита и роста молодежи. Может они наконец то займутся молодежным хоккеем чтобы игроки после молодежных лиг были готовы к конкуренции с отечественными ветеранами и легионерами, а не только к тепличным условиям....
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Михайлову стоило бы подумать о вечном, а не о легионерах
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В Америке никакого лимита, откуда столько крутейших игроков, что даже таким как Буше места не хватает?! Займитесь делом Михайлов, Третьяк, Якушев, Майоров, Юрзинов и т.д. Лучше на грядках!
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у нас строят стадионы по 23 тысячи для чего, мы пытаемся развивать лигу, повышать популярность, привлекать инвесторов для чего, типа люди будут ходить смотреть как у нас в КХЛ игроки молодые учатся играть во взрослый хоккей, а потом лучшие из них один хрен уедут в НХЛ, мы просто все ждём не дождёмся такого хоккея, прям толпами будем валить на стадионы.
старые маразматики всеми силами тащат КХЛ на дно. Да есть им где развиваться, мололым этим, вы развивайте другие лиги, а вы на готовенькое рты разивать только, бездельники.
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Ответ trouble_shooter
100 высококлассных иностранцев не нужных НХЛ найти невозможно. Они будут только понижать уровень игры в КХЛ.
А что, молодёжь из МХЛ и ВХЛ будет его повышать? Ну так пускай повышает. Вот сейчас было 3 лега в команде, много молодых игроков появилось? Не думаю что больше 10-12 человек. А команд у нас больше 20-ти. По 0,5 человека на команду. Прямо скажем не густо.
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Существуют безобидные чудаки, которые просто чушь лепят и с них поржать можно(Кожевников или Плющев). А этот ветеран- просто вредитель! К нему прислушиваются и в ЦСКА и в ФХР. Борис Петрович, забирайте всё своё семейство и уматывайте из хоккей! Ваши родственники уже в Звезде нарулили! И к микрофону близко не подпускать! Дачу в Петушках, пусть картошку окучивает и грибы собирает!
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60 бы превысили.
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Старый, давай уже на дачу. Лучёк там, кортошечка. Главное, подальше от журналистов.
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Так лимит только российских клубов касается, их 20, так каким образом превысит 100?
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Во всяком случае это поможет небогатым командам забить место в составе, поскольку российских игроков на всех не хватит и цена на них будет высокой из-за дефицита.
Молодежь должна расти в конкуренции, а не в тепличных условиях из-за правильного паспорта.
В НХЛ нет никаких лимитов и все классно. Оставьте уже хоккей в покое и не тяните его в прошлое
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Вот в ВХЛ нет никакого лимита, даже есть лимит на старых игроков. Пусть там развиваются, в КХЛ должны играть сильные игроки
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А для чего нам их развивать? Для НХЛ? Не, меня самого радует, когда молодой игрок попадает в основу клуба КХЛ. Но только когда по игре. Зачем искусственно молодежью затыкать дыры в составе, я не понимаю. Пусть в ВХЛ развиваются до уровня КХЛ, и после уже показывают себя в лучшей российской лиге.
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Ответ 5kywn5cddd
Михайлову стоило бы подумать о вечном, а не о легионерах
Он когда в окно глядит, ему там танки чудятся чужие.
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