Михайлов о лимите: «Не вижу смысла увеличивать. Молодые должны расти, иметь игровую практику. Если в клубах КХЛ будет по 5 легионеров, их количество превысит 100»
Борис Михайлов поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров.
Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.
«Я считаю, что три легионера – это лимит. Не вижу смысла его увеличивать, тем более в нынешней ситуации.
Если во всех командах КХЛ будет по пять легионеров, их количество превысит 100. Какой смысл звать иностранцев и тем самым закрывать дорогу своим молодым ребятам?
Да, для кого-то из молодых приглашение в команду КХЛ – большой аванс, тем не менее они должны расти, иметь игровую практику», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
старые маразматики всеми силами тащат КХЛ на дно. Да есть им где развиваться, мололым этим, вы развивайте другие лиги, а вы на готовенькое рты разивать только, бездельники.
Молодежь должна расти в конкуренции, а не в тепличных условиях из-за правильного паспорта.
В НХЛ нет никаких лимитов и все классно. Оставьте уже хоккей в покое и не тяните его в прошлое