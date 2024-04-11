Михайлов о лимите: «Не вижу смысла увеличивать. Молодые должны расти, иметь игровую практику. Если в клубах КХЛ будет по 5 легионеров, их количество превысит 100»

Борис Михайлов поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

«Я считаю, что три легионера – это лимит. Не вижу смысла его увеличивать, тем более в нынешней ситуации.

Если во всех командах КХЛ будет по пять легионеров, их количество превысит 100. Какой смысл звать иностранцев и тем самым закрывать дорогу своим молодым ребятам?

Да, для кого-то из молодых приглашение в команду КХЛ – большой аванс, тем не менее они должны расти, иметь игровую практику», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.