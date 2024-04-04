Михайлов о Фукале: «Огромная потеря, «Трактор» в безвыходной ситуации. Шалунов не мог намеренно нанести травму»

Борис Михайлов считает, что травма Зака Фукале – огромная потеря для «Трактора».

« » принимает челябинский клуб (2:2, третий период) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

В первой игре на 35‑й минуте вратарь « » столкнулся с форвардом соперника и не смог продолжить игру. Вместо него на льду появился .

– «Трактор» находится в безвыходной ситуации, у них теперь один основной вратарь – Мыльников.

Фукале – это огромная потеря для челябинцев. Но, если они смогут надежно сыграть в обороне, серия может идти очень долго.

– Спустя какое‑то время как вам кажется, Шалунов специально въехал в Фукале?

– Нет, не специально. Зная Шалунова, могу сказать, он не такой игрок. Он не может намеренно нанести травму игроку другого клуба, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.