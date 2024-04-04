Михайлов о Фукале: «Огромная потеря, «Трактор» в безвыходной ситуации. Шалунов не мог намеренно нанести травму»

Теги Локомотив Трактор Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Матч ТВ Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Борис Михайлов считает, что травма Зака Фукале – огромная потеря для «Трактора».

«Локо» принимает челябинский клуб (2:2, третий период) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. 

В первой игре на 35‑й минуте вратарь «Трактора» Зак Фукале столкнулся с форвардом соперника Максимом Шалуновым и не смог продолжить игру. Вместо него на льду появился Сергей Мыльников.

– «Трактор» находится в безвыходной ситуации, у них теперь один основной вратарь – Мыльников.

Фукале – это огромная потеря для челябинцев. Но, если они смогут надежно сыграть в обороне, серия может идти очень долго.

– Спустя какое‑то время как вам кажется, Шалунов специально въехал в Фукале?

– Нет, не специально. Зная Шалунова, могу сказать, он не такой игрок. Он не может намеренно нанести травму игроку другого клуба, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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1 комментарий
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А почему Трактор случайно не ломает вратаря Локо?
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