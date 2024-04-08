Щитов о травме Фукале: «Не понимаю, как Шалунов будет извиняться, не все тренеры позитивно реагируют на это. Заварухин высказался на эмоциях несколько косноязычно»

Никита Щитов высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.

Вратарь «Трактора» получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре серии.

После второго матча (2:3 ОТ, 0-2) главный тренер челябинцев Алексей Заварухин заявил, что Шалунову следовало извиниться и он должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Считаю, что в словах Заварухина о Шалунове нет ничего криминального. Алексей Борисович выразился несколько косноязычно. Думаю, что с челябинской командой все будет здорово. Это было сказано на эмоциях, которые зашкаливают после игры.

Я не понимаю, как Шалунов будет извиняться. Далеко не все тренеры позитивно реагируют на то, когда ты извиняешься перед соперником за нанесение травмы. В моей карьере бывало такое, когда они предъявляли за это претензии.

Не думаю, что Шалунов специально шел бить Фукале. Все извинения должны быть в конце серии. Но я ничего криминального в действиях Максима не увидел», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.