Щитов о травме Фукале: «Не понимаю, как Шалунов будет извиняться, не все тренеры позитивно реагируют на это. Заварухин высказался на эмоциях несколько косноязычно»

Теги Локомотив Трактор Никита Щитов Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Никита Щитов высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.

Вратарь «Трактора» получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре серии.

После второго матча (2:3 ОТ, 0-2) главный тренер челябинцев Алексей Заварухин заявил, что Шалунову следовало извиниться и он должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Считаю, что в словах Заварухина о Шалунове нет ничего криминального. Алексей Борисович выразился несколько косноязычно. Думаю, что с челябинской командой все будет здорово. Это было сказано на эмоциях, которые зашкаливают после игры.

Я не понимаю, как Шалунов будет извиняться. Далеко не все тренеры позитивно реагируют на то, когда ты извиняешься перед соперником за нанесение травмы. В моей карьере бывало такое, когда они предъявляли за это претензии.

Не думаю, что Шалунов специально шел бить Фукале. Все извинения должны быть в конце серии. Но я ничего криминального в действиях Максима не увидел», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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3 комментария
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Сегодня трактор вылетит и все про него забудут.
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Ломать вратаря не сыграв ни одной игры немного не логично. Другое дело проигрыш в серии.
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