Никита Щитов: «Автомобилисту» сегодня больше надо. Голышев должен повести за собой команду, иностранцы – поддержать. Будет больше шайб, чем в первой игре»

Теги Металлург Мг Автомобилист Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Анатолий Голышев Хоккей

Никита Щитов высказал мнение о втором матче серии «Металлург» – «Автомобилист».

Команда из Магнитогорска одержала победу в первой игре со счетом 2:1. Второй матч состоится сегодня, 5 апреля.

– В первом матче команды играли на результат. В сегодняшней встрече «Автомобилисту» больше надо. Думаю, будут искать больше моментов в атаке, но и про оборону не стоит забывать.

Надо сравнивать счет в серии, будем ждать атакующих действий.

– Кто из лидеров должен команду завести?

– Я считаю, Голышев должен повести за собой команду. Он классный игрок и уже давно в «Автомобилисте». Иностранцы должны поддержать.

Думаю, сегодня будет больше шайб, чем в первой игре, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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