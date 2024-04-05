Никита Щитов: «Автомобилисту» сегодня больше надо. Голышев должен повести за собой команду, иностранцы – поддержать. Будет больше шайб, чем в первой игре»
Никита Щитов высказал мнение о втором матче серии «Металлург» – «Автомобилист».
Команда из Магнитогорска одержала победу в первой игре со счетом 2:1. Второй матч состоится сегодня, 5 апреля.
– В первом матче команды играли на результат. В сегодняшней встрече «Автомобилисту» больше надо. Думаю, будут искать больше моментов в атаке, но и про оборону не стоит забывать.
Надо сравнивать счет в серии, будем ждать атакующих действий.
– Кто из лидеров должен команду завести?
– Я считаю, Голышев должен повести за собой команду. Он классный игрок и уже давно в «Автомобилисте». Иностранцы должны поддержать.
Думаю, сегодня будет больше шайб, чем в первой игре, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.