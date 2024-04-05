Никита Щитов: «В «Тракторе» знают, что у «Локомотива» есть слабые места в психологии. Они могут на этом сыграть»

Никита Щитов высказался о серии «Локомотива» с «Трактором» в плей-офф.

Клуб из Ярославля ведет в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2-0.

– « » нужно реализовывать свои моменты, добавлять в атаке, чтобы вернуться в серию. Ну и игра вратаря тоже очень важна.

Да, хорошо сыграл во втором матче, не его вина в поражении. Но для плей‑офф этого мало. Он должен еще больше выручать. Думаю, к третьему матчу это придет.

– Может, вернется? Вроде бы травма у него не такая серьезная.

– Не знаю, у меня нет такой информации. Если Зак вернется в ворота «Трактора», то шансы команды возрастут. Плюс они играют дома.

А еще мы помним, что на предыдущей стадии плей‑офф «Авангарду» удалось отыграться с 1-3 в серии с «Локомотивом» и дойти до седьмого матча. Челябинск это понимает. Там знают, что у « » есть слабые места в психологии. Они могут на этом сыграть, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.